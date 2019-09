vor 40 Min.

Ab Montag wird unser Newsletter via Whatsapp umgestellt

Ab dem 16. September benötigen Sie die App Notify für den RN-Nachrichtenüberblick. So finden Sie Hilfe für die Umstellung.

Jeden Morgen bekommen Sie von uns Nachrichten auf Ihr Smartphone. Der RN-Nachrichtenüberblick ist für viele Leser unverzichtbar geworden – ob im Alltag oder im Urlaub, Sie sind immer bestens mit den wichtigsten Meldungen aus dem Ries informiert. Auch Eilmeldungen erhalten Sie bislang auf diesem Weg.

Der Weg, wie Sie diese Nachrichten künftig erhalten, wird sich leider ändern müssen. Wir dürfen Sie nicht mehr unaufgefordert und automatisch benachrichtigen, sondern dürfen Ihnen nur noch WhatsApp-Nachrichten senden, wenn Sie diese bei uns anfordern. Wenn Sie also weiterhin unseren RN-Nachrichtenüberblick und Eilmeldungen aus dem Ries bekommen möchten, dann müssen Sie in Zukunft aktiv werden und uns ein Kommando schicken.

So können Sie weiterhin den Newsletter der RN erhalten

In einem Video konnte Sie bereits sehen, wie diese neue Art unserer Zustellung mit der zusätzlichen und kostenlosen App Notify aussehen wird. Ab dem 16. September steigen wir komplett auf dieses neue System um. Wir hoffen, Sie weiterhin als treuen Leser erreichen zu können.

Sie brauchen Hilfe? Kommen Sie zu den Rieser Nachrichten

Wie die Umstellung erfolgt, teilen wir Ihnen derzeit jeden Morgen im Newsletter mit, auch im Internet unter www.rieser-nachrichten.de finden Sie dazu Hilfe. Sollten Sie bei der Umstellung dennoch Schwierigkeiten haben, können Sie gern am kommenden Montag, 16. September, zwischen 15 und 17 Uhr in die Geschäftsstelle der Rieser Nachrichten kommen (Deininger Straße 8). Unsere Kollegin Verena Mörzl wird Ihnen die Umstellung am Smartphone zeigen und Fragen beantworten. RN

Beispiel-Video: So erhalten Sie in Zukunft den Newsletter der Rieser Nachrichten Video: Rieser Nachrichten

