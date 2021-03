10.03.2021

Ab nächster Woche wieder VHS-Termine

Noch Plätze frei in den Oettinger Kursen

Ab dem 15. März sind Angebote der Erwachsenenbildung in Präsenz unter Einhaltung der bekannten Hygienevorschriften erlaubt, solange der Inzidenzwert von 100 nicht überschritten wird. So startet die VHS Oettingen laut einer Pressemitteilung ihr Programm am 15. März, die Gesundheits- und Bewegungskurse beginnen am 22. März. Programmänderungen sind aufgrund von behördlichen Anordnungen wegen Covid-19 trotzdem jederzeit möglich.

Für folgende Kurse sind noch Plätze frei:

Fasten modifiziert nach Buchinger II. – In einem über mehrere Tage verteilten Kurs begleitet die Kursleiterin Ruth Herrmann durch das Fasten. Kursinhalte sind das bilanzierte Fasten in der Gruppe nach der Buchinger-Methode und die Kriterien moderner ernährungswissenschaftlicher Erkenntnisse unter Beachtung des Säure-Basen-Gleichgewichtes. Keine Mangelerscheinungen, kein Hunger, mehr Energie. Spezielle Ernährungsmaßnahmen ergänzen das Kursprogramm und führen zur verbesserten Entgiftung und Optimierung des Fettabbaus. Auch für Berufstätige geeignet.

Der Kurs startet mit einem Vortrag am 17. März von 20.15 bis 22.15 Uhr im Jakobuszimmer der VHS Oettingen. Dort werden alle wichtigen Informationen gegeben und die Unterlagen verteilt.

Obstbaumschnitt in Theorie und Praxis. – Jörg Üschner zeigt Einsteigern und Hobbygärtnern die Grundlagen des Obstbaumschnittes. Dabei werden verschiedene Schnittmaßnahmen erklärt und praktisch demonstriert.

Der Kurs startet am Freitag, 19. März, um 19 Uhr im Mediensaal der VHS Oettingen.

Italienisch mit Vorkenntnissen. – Mario Borelli startet mit seinem Sprachkurs am 17. März um 19.30 Uhr im Kursraum II der VHS Oettingen. Wer seine Grundkenntnisse vertiefen möchte, ist in diesem Kurs genau richtig.

Vortrag mit Jörg Fischer über den Orient Teil I. – Am Mittwoch, 17. März, hält Jörg Fischer einen Vortrag über die Geschichte und Kultur des Orients. Dabei steht die Frage nach dem „Blick auf den Orient“ im Vordergrund. Der Vortrag findet um 19.30 Uhr im Saal I der Volkshochschule Oettingen statt. Teil II findet am 24. März statt. (pm)

Während der Kurse und Vorträge herrscht Maskenpflicht. Auch die übrigen Corona-Hygieneregeln werden selbstverständlich bei allen VHS-Veranstaltungen beachtet, so die Pressemitteilung weiter. Teilnahme nur nach Anmeldung im Internet bei www.vhs-oettingen.de oder unter Telefon 09082/90154.

