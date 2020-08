09:28 Uhr

Abbiegender Autofahrer übersieht Bub im Wemdinger Viertel

Der Polizei zufolge soll sein Rad unter das Auto gezogen worden sein.

Bereits am Mittwoch hat sich an der Kreuzung Kerschensteiner Straße zur Wemdinger Straße in Nördlingen ein Verkehrsunfall ereignet. Wie jetzt der Polizei gemeldet wurde, verletzte sich dabei ein Junge an den Knien und Händen. Der 13-Jährige war offenbar von einem 41-jährigen, abbiegenden Autofahrer übersehen worden, als er bei Grünlicht für Fußgänger die Straße überquerte.

Das Fahrrad soll sich in den Radlauf des Fahrzeugs gezogen haben, der Junge kam mit mehreren blauen Flecken davon. Die Polizei schreibt davon, dass der Bub einen Schutzengel dabeigehabt haben musste. Den Angaben zufolge entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 3000 Euro. RN

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen