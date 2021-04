Abgelenkter E-Bike-Fahrer übersieht geparktes Auto in Oettingen

Ein E-Bike-Fahrer ist von seinem Display abgelenkt und fährt einem Auto auf, das in einer Oettinger Straße parkt. Er verletzt sich leicht.

Ein 55-Jähriger ist mit seinem E-Bike einem Auto in Oettingen aufgefahren. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am Mittwochmittag Am Sauereck nach rechts zu einem Imbissstand abgebogen.

Oettingen: E-Bike-Fahrer verletzt sich am Fahrzeugdeck eines Autos

Dabei sei er so mit seinem Display beschäftigt gewesen, dass er das geparkte Auto vor ihm zu spät bemerkte. Der 55-Jährige schlug mit dem Kopf gegen die obere Kante des Fahrzeugdecks und verletzte sich leicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. (pm)

