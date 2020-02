Plus In einer Rieser Bäckereifiliale kommt regelmäßig Geld abhanden. Mehreren Mitarbeitern wurde deshalb gekündigt. Kommt jetzt die Wahrheit ans Licht?

Die Beweislast gegen die frühere Verkäuferin in einer Nordrieser Filiale einer Bäckerei-Kette schien erdrückend. Aus heiterem Himmel wendete sich jedoch das Blatt.

Die Frau hatte in der Spätschicht die Abrechnung gemacht, die Tageseinnahmen verbucht und in eine Sicherheitstasche gesteckt. Da noch ein Detail unklar war, legte sie das Geld in ein verschließbares Fach im Tresor. Der Schlüssel dazu lag allerdings im Büro und war jedem Mitarbeiter zugänglich. Das war die Vorgehensweise, wenn man mit der Filialleiterin noch etwas wegen der Abrechnung klären wollte. Ansonsten kam die Sicherheitstasche in ein anderes Tresorfach, das außer vom Sicherheitsdienst von niemandem sonst mehr geöffnet werden konnte.

Abrechnungs-Chaos bei Back-Kette im Ries: Verkäuferin vor Gericht

Später an diesem Tag jedoch war der Beutel verschwunden, in der Abhol-Liste sollte eine gefälschte Unterschrift vortäuschen, dass er mit anderen ordnungsgemäß vom Sicherheitsdienst entgegengenommen worden war. Der betreffende Sicherheitsmitarbeiter bestätigte als Zeuge vor Gericht, dass er die Fälschung erkannt hatte. Die Verkäuferin wurde von der Filialleiterin beschuldigt, das Geld entwendet zu haben. Sie wurde entlassen, angezeigt und durch einen schriftlichen Strafbefehl zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 40 Euro, also 3600 Euro verurteilt. Sie nahm sich den Nördlinger Anwalt Bernd Hegendörfer und legte Einspruch gegen den Strafbefehl ein – sie war sich keiner Schuld bewusst. Die Aktenlage sprach allerdings gegen sie, doch durch einen Zufall änderte sich schlagartig alles.

An der Bushaltestelle sprach sie ein Mann an, der sie aus dem Bäckereicafé kannte und vor ihr dort gearbeitet hatte. Er fragte sie nach Unregelmäßigkeiten beim Abrechnen und es stellte sich heraus, dass er seinerzeit exakt das selbe erlebt hatte, beschuldigt und entlassen worden war. Rechtsanwalt Hegendörfer nahm Kontakt mit der Anwältin dieses Mannes auf, wodurch er auf einen weiteren Fall stieß. So kam ein Stein ins Rollen, der in der Verhandlung vor dem Nördlinger Amtsgericht unter Vorsitz von Richterin Katrin Wegele alles umwarf: Die frühere Filialleiterin machte „eine Rolle rückwärts“, wie es Staatsanwalt Michael Rauh formulierte, und versicherte in ihrer Zeugenaussage, dass sie die beschuldigte Kollegin mittlerweile für absolut unschuldig halte. Der Grund: Nachdem diese entlassen worden war, ging es mit den Unregelmäßigkeiten unverändert weiter. Wieder verschwand Geld. Es habe immer ein Durcheinander in den Papieren geherrscht, so waren auf der Liste der Sicherheitstasche zuweilen mehrere Tage mit einer Unterschrift abgezeichnet, dann wieder gar nicht. Einmal vergaßen Sicherheitsfahrer, die abgezeichneten Taschen mitzunehmen und man musste ihnen nachtelefonieren. Die Vorschrift, Abrechnungen zu zweit zu machen, war oft nicht einzuhalten, weil schlichtweg nur eine Verkäuferin anwesend war. Immer öfter wurde die Filialleiterin wegen Unregelmäßigkeiten um 20 Uhr ins Geschäft bestellt, wobei sie schon morgens um fünf Uhr angefangen hatte. 250 Stunden im Monat hatte sie gearbeitet, sie schilderte, wie sie zum Schluss mit einem Herzinfarkt zusammenbrach und vor der Filiale wiederbelebt werden musste. Damit nicht genug: Das Unternehmen soll sie genötigt haben, die Fehlbeträge von ihrem Gehalt in Raten zurückzuzahlen, wogegen sie derzeit andernorts gerichtlich vorgehe. Mittlerweile arbeite sie als Leiterin in der Filiale einer anderen Kette, in der alles in geregelten Bahnen laufen soll, wie sie sagt.

Vor diesem organisatorischen Chaos lösten sich die Vorwürfe gegen die Verkäuferin in Nichts auf: „Hier ist keinerlei Sachverhalt mehr nachweisbar“, umschrieb Staatsanwalt Rauh, dass niemand mehr sagen könne, wo das verschwundene Geld geblieben sei, geschweige denn, dass Verdächtige festgemacht werden konnten. Er beantragte Freispruch, Richterin Wegele folgte dem Antrag mit ihrem Urteil.

Auf RN-Nachfrage beim Obermeister der nordschwäbischen Bäckerinnung, Anton Wagner, inwieweit solche chaotischen Verhältnisse in der Branche verbreitet seien, differenzierte er zwischen Handwerksbetrieben mit maximal drei bis zehn Filialen oder Industriebetrieben wie der betreffenden Kette mit mehr als 200 Filialen. In kleineren Betrieben laste die Verantwortung für die Tageseinnahmen nicht auf den Schultern einzelner Verkäuferinnen. Dass Fehlbeträge vom Lohn abgezogen werden, habe er in Handwerksbetrieben noch nie erlebt.