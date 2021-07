25 herausragende Ergebnisse an der Berufsschule Nördlingen

Abschluss 2021: Die staatliche Berufsschule in Nördlingen verabschiedet 98 Schülerinnen und Schüler. Viele von ihnen haben einen Notendurchschnitt mit einer eins vor dem Komma.

Es ist ein sperriger Satz des Philosophen Georg Hegel: „Bildung dient notwendigerweise einer positiven Entfremdung des heranwachsenden Individuums von seiner Familie und von der darin erfahrenen Sozialisation…“ Den übersetzte Schulleiter Raimond Eberle den Abschlussschülern der staatlichen Berufsschule Nördlingen in die heutige Zeit: Die jungen Absolventen verdienten nun ihr eigenes Geld, verwirklichten ihre eigenen Pläne und gestalteten ihre Zukunft selbst. Grundlage dafür sei eine erfolgreiche Berufsausbildung als Basis der beruflichen Karriere. Auch wenn Eltern und Ausbilder bei der Abschlussfeier heuer fehlten und die Veranstaltung aufgrund der geltenden Abstandsregeln in zwei Etappen stattfand, wurde die Übergabe der Zeugnisse und die Ehrung der Besten in der Aula der Schule gebührend gefeiert.

Abschluss 2021 an der Berufsschule Nördlingen

Insgesamt konnten 98 Schülerinnen und Schüler aus den Bereichen Einzelhandel/Verkauf, Elektroniker für Betriebstechnik, Elektroniker für Geräte und Systeme, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, Maurer und Kfz-Mechatroniker (PKW-Technik) ihre Zeugnisse von den Fachbereichsleitern und Lehrkräften entgegennehmen. 30 von ihnen erreichten zusätzlich den mittleren Bildungsabschluss. 25 Absolventen wurden mit Urkunden und Preisen für herausragende Ergebnisse ausgezeichnet.

Staatspreise der Regierung von Schwaben verbunden mit einem Geldbetrag wurden an die Elektroniker für Betriebstechnik Julia Anna Egger ( BSH Hausgeräte Dillingen) und Niklas Bauer ( Südzucker AG Rain, an den KFZ-Mechatroniker Janis Preiß (Auto König Donauwörth), an den Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik Bernhard Rößner (Schnepf Installationstechnik Tapfheim) sowie an die beiden Kaufleute im Einzelhandel Katharina Ott (Drogerie Rossmann) und Thomas Egermaier (EP Liton Nördlingen) mit der Traumnote von 1,00 verliehen.

98 Schülerinnen und Schüler wurden an der staatlichen Berufsschule in Nördlingen verabschiedet. Foto: Britta Kapfer

Urkunden und Preise beim Abschluss der Berufsschule Nördlingen 2021

Weitere Staatspreisurkunden und Buchpreise der Berufsschule erhielten Aisha Konrad (Elektro Lachner Wemding, Notendurchschnitt 1,12), Meryem Cinar (Kreutzmann Asbach Bäumenheim, 1,14), Jaqueline Eberhardt (Dehner Rain, 1,14), Philipp Dinkel (Netto Wemding 1,14), Thomas Müller (Grünbeck Höchstädt 1,22), Gloria Henich (Norma Donauwörth 1,28), Jennifer Smith (Netto Tapfheim 1,28), Maurice Binder (Media Markt Nördlingen 1,28), Andreas Röttinger (Elektro Kotz Maihingen 1,30), Patrick Weilbach (UTT Technik Textilien Krumbach) 1,33), Nils Bühlmeier (Heinle Energie und Automatisierungstechnik Nördlingen 1,40), Bianca Stach (Netto Tapfheim 1,42), Hassan Schwarz (E-Center Willmann Nördlingen 1,42), Benedikt Schmidt (E-Center Donauwörth 1,42), Robin Schiele (Autohaus Luderschmidt Wolferstadt 1,42), Jan Moritz David Lindner (Grünbeck Höchstädt 1,44), Felix Frey (Graule Gebäudetechnik Nördlingen 1,50) und Rachid Chaouchaou (Elektro Soiderer Oettingen 1,50).

Die musikalische Umrahmung der Abschlussfeier übernahm Lehrer Almos Papp mit einem Instrumentalstück auf der Gitarre, das Lebenshilfe-Team der Schulkantine zauberten einen tollen Imbiss, mit dem die Abschlussfeier bei interessanten Gesprächen auf der Terrasse ausklang. (pm)