Abstimmung jetzt auch online möglich

In Nördlingen werden Jugendliche befragt

Seit Anfang Juni sind Jana Niederlöhner, die Nördlinger Gemeindejugendpflegerin, und Mitglieder des Projektbeirats „Jugend“ der Stadt Nördlingen unterwegs, um an verschiedenen Treffpunkten Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren zu befragen (wir berichteten).

Unter dem Motto „Du bist gefragt!“ wollen sie wissen, welche Treffpunkte die jungen Menschen haben, wie sie diese beurteilen, welche Wünsche sie zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität haben und wie sie sich dafür auch einbringen wollen.

Diese Aktion soll es den Jugendlichen ermöglichen, sich mit ihrer Meinung und ihren Ideen einzubringen und so in einer demokratischen Gesellschaft mitzuwirken. „Allerdings können wir nicht alle an den Treffpunkten draußen erreichen. Aus diesem Grund wird der kurze Fragebogen jetzt noch für fünf Wochen online gestellt, damit auch die jungen Leute mitmachen können, die wir nicht an den Treffpunkten auffinden können“, erklärt die Gemeindejugendpflegerin in einer Pressemitteilung. Auf diese Weise soll ein umfassendes Bild entstehen, das die Meinung möglichst vieler, auch unterschiedlicher Jugendlicher darstellt.

Der Online-Fragebogen ist unter https://www.surveymonkey.de/r/VRW7K67 und über die Homepage der Stadt Nördlingen zu erreichen. (pm)

gibt es bei Jana Niederlöhner (KJF Kinder- und Jugendhilfe Donauries) im Haus der Jugend, Lerchenstraße 1 in 86720 Nördlingen, per Mail unter jugendsozialarbeiter@noerdlingen.de oder unter Telefon 0151/29147720.

