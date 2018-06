vor 44 Min.

Abzweigung nach Löpsingen: Ab jetzt gilt Tempo 60

An der Abzweigung von der Staatsstraße 2213 haben sich in den vergangenen Wochen sechs Unfälle ereignet. Jetzt reagiert das Staatliche Bauamt Augsburg.

Von Martina Bachmann

Zwei Unfälle an zwei hintereinander folgenden Tagen mit zwei Schwerverletzen – an der gleichen Stelle: Die Kreuzung zwischen der Staatsstraße Nördlingen-Deiningen und der Verbindung nach Löpsingen entwickelt sich zum Unfallschwerpunkt. Seit Ende April ist die B 466 gesperrt, seitdem ist auch die Umleitung über Fessenheim eingerichtet. Viele Verkehrsteilnehmer nutzen jedoch die kürzere Strecke über die Kreuzung – sei es, weil sie sich auskennen oder weil das Navi es ihnen so vorgibt. Insgesamt sechs teils schwere Unfälle haben sich auf dieser Strecke bereits ereignet, sagt der Sprecher der Polizei Nördlingen, Markus Seel, auf Anfrage der Rieser Nachrichten. Gestern nun handelten die Verantwortlichen.

Stefan Greineder, Abteilungsleiter beim Staatlichen Bauamt, berichtet, man habe bereits am Montag über weitere Maßnahmen diskutiert. An diesem Tag gab es einen folgenschweren Auffahrunfall an der Kreuzung: Ein 23-Jähriger erkannte zu spät, das ein vorausfahrendes Auto links in Richtung Löpsingen abbiegen wollte, so die Polizei. Er fuhr auf den Wagen einer 58-Jährigen auf. Der wurde durch die Wucht des Aufpralls auf das Dach geschleudert, die Frau wurde schwer verletzt (wir berichteten). Am Dienstagabend dann der nächste schwere Unfall: Ein 58-Jähriger fuhr, so berichtet die Polizei, ungebremst auf die Staatsstraße ein, offenbar hatte der Autofahrer gesundheitliche Probleme. Eine 45-Jährige rammte ihn mit ihrem Wagen. Der Mann musste mit schweren Verletzungen ins Klinikum nach Augsburg geflogen werden. Die Frau und die drei Kinder, die mit ihr im Auto saßen, wurden leicht verletzt.

Greineder sagt: „Es ist sehr bedauerlich, dass sich das so entwickelt.“ Bei der Besprechung von Umleitungsstrecken werde immer auch über Unfallschwerpunkte diskutiert. Doch diese Kreuzung sei zuvor nicht negativ aufgefallen. Gestern handelten Greineder und die anderen Verantwortlichen. So wurde angeordnet, dass die Geschwindigkeit auf Höhe der Abzweigung auf 60 Stundenkilometer gedrosselt werden muss – bislang gab es dort eine Begrenzung auf 80. Bereits am Vormittag stellten die Mitarbeiter der Straßenmeisterei Nördlingen zusätzliche Gefahrenzeichen auf. Damit sollen Verkehrsteilnehmer zum einen auf die Unfallstelle, zum anderen auf die Linksabbieger hingewiesen werden. „Ich hoffe, dass wir das in den Griff bekommen“, betonte Greineder im Gespräch mit den Rieser Nachrichten. Zudem werde heute noch einmal über die nächste Umleitung diskutiert: Der Kreisverkehr am Industriegebiet Steinerer Mann Ost soll ebenfalls saniert werden. Aktuell ist geplant, die Verkehrsteilnehmer von der B 25 erst nach Oettingen und dann zurück nach Nördlingen zu schicken.

Polizeisprecher Seel berichtet, dass es derzeit durch die Sperrung der B 466 in Nördlingen immer wieder zu Verkehrsproblemen kommt. Autos und Lastwagen stauen sich auch in den Querstraßen, die Fahrzeuglenker müssten Zeit und Geduld mitbringen. Seel sagte, dass auf der Strecke zwischen Deiningen und Nördlingen regelmäßig geblitzt werde. Durch die steigende Zahl der Linksabbieger Richtung Löpsingen sei es aber dort vermehrt zu Auffahrunfällen gekommen. Bei den hohen Temperaturen in diesen Tagen neigten die Menschen eher zur Abgeschlagenheit und Müdigkeit, seien eher unkonzentriert – gerade, wenn es in den Feierabend gehe. Seel berichtet zudem, dass die Strecke nach Löpsingen zunächst auch von Lastwagen genutzt worden sei, doch für sie sei eine Sperrung eingerichtet worden.

Deiningens Bürgermeister Wilhelm Rehklau erinnert daran, dass es auf der Strecke keine Linksabbiegespur gebe. Auch er befürwortet, dass man die Geschwindigkeit an dieser Stelle reduziert und massiv auf die Linksabbieger hinweist. Auch für Radfahrer sei diese Stelle nicht ganz ungefährlich.

Themen Folgen