vor 40 Min.

Achtsamer Yoga-Abend für den guten Zweck

Rund 40 Rieser kommen an einem schönen Sommerabend zum Yoga in den Garten des Rieskrater-Museums. Dabei geht es um Achtsamkeit und um gute Gespräche mit unseren Lesern.

Von Verena Mörzl

In der untergehenden Sonne haben am Mittwochabend fast 40 Leser unserer Zeitung Yoga für einen guten Zweck ausprobiert. Mit sanfter Stimme führte Yoga-Lehrerin Simone Gebhard durch Entspannungsübungen, die Teilnehmer mobilisierten Wirbelsäule und Gelenke und konnten durch die Schnupper-Stunde Abstand vom Alltag nehmen.

Wie jedes Jahr veranstalten wir für Sie, liebe Leserinnen und Leser, eine besondere Aktion. In den vergangenen beiden Jahren waren wir mit Ihnen Wandern rund um Eisbrunn, sind durch das Ries auf den Spuren des Meteoriten geradelt und in diesem Jahr legten wir Wert auf ein sehr zeitgemäßes Thema: Achtsamkeit, Körper Geist und Seele – und anschließend genossen wir natürlich auch die guten Gespräche.

Die Rieser spendeten für die Kartei der Not

Dankenswerter Weise ermöglichte uns Professor Stefan Hölzl, Leiter des Rieskratermuseums, im angrenzenden Garten das Yoga unter freiem Himmel durchführen zu können. Dort klangen schließlich, in herrlicher Kulisse zwischen alten Mauern und Bäumen, leise Meditationsklänge aus den Lautsprechern. Simone Gebhard von Driftsoul Yoga hat die Stunde für unsere Leser kostenlos angeboten. Alle Teilnehmer entrichteten ihren Obolus für die Karte der Not, das Hilfswerk unserer Zeitung für unverschuldet in Not geratene Menschen in der Region. So sind am Mittwochabend knapp 170 Euro für diesen guten Zweck zusammengekommen. RN-Redaktionsleiterin Martina Bachmann sagte: „Das Geld geht direkt an Menschen, die es wirklich nötig haben, für eine Waschmaschine, einen Schulranzen. Dann springt beispielsweise die Kartei der Not ein.“

Die Resonanz auf die Aktion war sehr positiv. Nadine Metzko hatte einen tollen Abend im Garten des Rieskratermuseums, sagte sie uns. „Und wir hatten Glück mit dem Wetter.“ Andrea Beranek sprach ebenfalls von einer „tollen Aktion“ und war begeistert.

Video: Verena Mörzl

Themen Folgen