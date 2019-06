vor 26 Min.

Adamstraße: Ein Hotelzimmer ist schon fertig

Ein Blick auf die Baustelle an der Adamstraße: Im Gebäude rechts sollen ein Edeka und ein Hotel eröffnen. Im Bauwerk auf der linken Seite wird unter anderem ein Getränkemarkt untergebracht werden.

Plus An der Adamstraße in Nördlingen entstehen unter anderem ein Supermarkt, ein Hotel und ein Mehrfamilienhaus. Wann die Mieter einziehen können.

Von Martina Bachmann

Das erste Gerüst ist schon wieder abgebaut: Auf dem ehemaligen BayWa-Areal an der Adamstraße in Nördlingen werden derzeit gleich mehrere Bauwerke errichtet. Wie berichtet, entsteht dort unter anderem ein neuer Edeka-Markt und ein Ibis Style-Hotel. Das Unternehmen Ten Brinke lässt zwei Komplexe errichten, Projektleiter ist Dennis Stol. Im Gespräch mit den Rieser Nachrichten sagt er: Es könnte knapp werden mit dem aktuellen Bauzeitenplan.

„Wir hatten einen ordentlichen Winter“, begründet Stol den derzeitigen Stand – und auch die Hitze der vergangenen Woche habe keine positive Auswirkung auf den Zeitplan. Bei Temperaturen von 38 Grad auf dem Dach könne schlicht nicht so schnell gearbeitet werden wie sonst. Stol rechnet damit, dass in zwei oder drei Wochen auch noch die letzten Gerüste abgebaut werden können. Gerade sei ein kritischer Moment, vielleicht schaffe man die Supermarkt-Eröffnung auch noch Ende des Jahres – ansonsten werde es Anfang 2020. Blickt man von der Adamstraße aus auf die Baustelle, sieht man auf der linken Seite zwei große Gebäude. Im hinteren der beiden werden Edeka-Markt und Hotel untergebracht. Dessen Eingang befindet sich künftig an der neuen Nebenstraße. Im Erdgeschoss werden die Gäste dann eine Rezeption, eine Bar und ein kleines Frühstücksrestaurant vorfinden, schlafen können sie in einem der 104 Zimmer im ersten Stock. Muster für die beteiligten Unternehmen Eines davon ist bereits fix und fertig – samt Bett und Vorhängen, berichtet Stol. Es dient als Muster, damit die beteiligten Unternehmen sehen können, wie die anderen Zimmer am Ende aussehen sollen. Die Bäder wurden übrigens fertig angeliefert, als sogenannte Fertigzelle in Beton, und zwar aus Dillingen vom Unternehmen Wenisch, sagt Stol: „Die werden im Werk fertiggemacht und mit dem Kran hochgebracht.“ Die Hotelgäste würden das später nicht merken: „Das ist wie ein normales Bad.“ Dem Zeitplan voraus ist man auf der zweiten Baustelle auf dem Gelände: Von der Adamstraße aus ist rechts das Mehrfamilienhaus zu sehen, das die Baugenossenschaft Nördlingen dort gerade errichten lässt. Geschäftsführer Blasius Wizinger sagt, der Rohbau sei fertig, jetzt gehe es an die Tiefgarage. „Ich komme gerade von der Baustelle. Wir sind jetzt sechs Wochen voraus.“ Zum einen habe man 14 Tage früher anfangen können, zum anderen sei die Witterung sehr gut gewesen – und das Unternehmen Eigner, mit dem man zusammenarbeite, sei leistungsfähig. Die Hitze versuche man damit zu umgehen, dass die Arbeiter sehr früh beginnen und vor den heißen Nachmittagsstunden wieder aufhören: „Das ist sonst fast unzumutbar“ – gerade auf dem Dach, meint Wizinger. 16 Wohnungen mit im Schnitt 65 Quadratmeter Das neue Mehrfamilienhaus ist in 16 Wohnungen unterteilt, die im Schnitt etwa 65 Quadratmeter groß sein sollen. Die Baugenossenschaft lässt sie barrierefrei und schwellenlos errichten, sodass sie sich besonders für Senioren eignen. Diese und Menschen mit einem Handicap sollen auch zuerst zum Zug kommen, sagt Wizinger. Er schätzt, dass derzeit rund 500 Bewerbungen für eine Baugenossenschafts-Wohnung bei ihm auf dem Tisch liegen. Die Menschen würden aber nicht auf der Straße stehen, betont er – sondern eine günstigere oder größere Wohnung suchen. Wizinger rechnet damit, dass die neuen Wohnungen an der Adamstraße im April 2020 fertig sind und im Folgemonat bezogen werden können.

