11:36 Uhr

Adventszauber in Nördlingen: So geht es jetzt weiter

Wie geht es mit dem Nördlinger Adventszauber weiter, wenn die zehnte bayerische Infektionsmaßnahmen-Verordnung am Mittwoch inkraft tritt? OB David Wittner antwortet.

Von Verena Mörzl

Der Adventszauber in Nördlingen wird vorerst weiter bestehen. Einige Leser hatten sich nach der Pressekonferenz von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Sonntag zu den verschärften Corona-Schutzmaßnahmen an unsere Zeitung gewandt. Sie waren der Meinung, dass die Ausgangsbeschränkung gleichzeitig das Aus für den abgespeckten Nördlinger Weihnachtsmarkt bedeuten würde. Oberbürgermeister David Wittner sagte dazu, dass die Stadt noch auf die Verschriftlichung der zehnten „bayerischen Infektionsmaßnahmenverordnung“ warte, aber davon ausgehe, dass sie den Adventszauber nicht betreffen werde, allerdings unter Vorbehalt.

Wie geht es mit dem Adventszauber in Nördlingen weiter?

Wittner erklärt, dass Märkte ohne Volksfestcharakter in den bisherigen Verordnungen zulässig gewesen seien. Die Ausgangsbeschränkungen würden zudem nicht für das Einkaufen gelten, was in Wittners Augen dem Besuch des Adventszaubers entspreche. Das habe das Staatsministerium verdeutlicht. Weiterhin steht also einem Weihnachtsbummel über den abgespeckten Nördlinger Weihnachtsmarkt theoretisch nichts im Weg, solange der Inzidenz-Wert unter 200 bleibt.

Lesen Sie auch:

Themen folgen