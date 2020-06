vor 18 Min.

Afrika-Karibik-Fest bittet um Hilfe

Plus Die Organisatoren wollen den Fortbestand des Musikfestivals mit einer besonderen Aktion sichern. Wie die vielen Fans und Freunde des AKF mithelfen können.

Von Peter Tippl

Die Stimmungslage bei Michael Harich, Günter Wager, Heather Donaldson und Flippo Riedel, dem Veranstaltungsteam des Afrika-Karibik-Fests (AKF), befindet sich „im Keller“. In fünf Wochen wäre in Wassertrüdingen die 14. Auflage des AKF gestartet, kann aber wie alle Festivals wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Das Organisationsquartett bittet nun die Fans und Freunde des beliebten Festivals um Unterstützung, die bereits entstandenen immensen Kosten mitzutragen und den Fortbestand des AKF zu sichern.

Das AKF war stets mehr als „nur“ ein Festival, unterstreicht Michael Harich im Gespräch. Tolle Musik aus unterschiedlichsten Ländern, gute Laune, Freundschaften und ein „chilliges“ Lebensgefühl zeichneten das dreitägige Festival aus. Die Sicherheitskräfte hatten beim stets friedlich verlaufenden Festival eine meist entspannte Zeit.

„Nicht missen“ möchte Bürgermeister Stefan Ultsch das Festival in Wassertrüdingen, führt das Stadtoberhaupt auf Nachfrage an und beschreibt das AKF als „Kulturgut“. Ein stets abwechslungsreiches Programm für alle Generationen werde geboten, durch die vielen Besucher aus allen Landkreisen und Bundesländern eine Bereicherung und Horizonterweiterung geschaffen, die Wassertrüdingen belebe. Gäste und Bevölkerung kämen in den neuen Parkanlagen, in der Gastronomie und im Einzelhandel zusammen und profitierten voneinander, führt Ultsch an. Die Wassertrüdinger Bevölkerung und die gesamte Region genieße spürbar diese dreitägige Auszeit vom „normalen“ Alltag, was sich auch in den Besucherzahlen beim Afrika-Karibik-Markt mit bis zu 10 000 Gästen niederschlage.

Damit einhergehend war sich das Organisationsquartett seiner sozialen Verantwortung bewusst. Insgesamt wurden bisher rund 50000 Euro für gemeinnützige Organisationen wie die Welthungerhilfe, Menschen für Menschen oder die Flüchtlingshilfe gespendet, auch für regionale Hilfsaktionen wie die Kartei der Not. In den letzten drei Jahren konnten laut Michael Harich wegen der Anforderungen des neuen Festivalgeländes (wegen Landesgartenschau) in Wassertrüdingen keine Spenden mehr überwiesen werden. Der Handlungsspielraum sei ausgereizt gewesen.

Organisatoren finden die Solidarität „einfach gigantisch“

Und dieser verstärke sich durch die Festivalabsagen in diesem Jahr noch extrem. Das AKF-Team war in Vorleistung gegangen, das Programmheft war fertig zum Druck, Sicherheitskonzept und Planung abgeschlossen. Hinzu kommen Festkosten für Versicherungen, Künstlerkasse, Lagerkosten und Instandhaltung von Equipment. Seit etlichen Wochen arbeiten sie ausschließlich ehrenamtlich an der vom 15. bis 18. Juli angesetzten Neuauflage im kommenden Jahr, müssen zum Lebensunterhalt in ihre früheren Berufe zurück. Die Leidenschaft gehört aber dem Festival und die Unterstützung ist spürbar.

Seit zwei Wochen und noch bis 19. Juli können über die Internetseite „startnext“ Festivalpakete bestellt werden, T-Shirts, Stoffarmbänder oder Festival-Banner, und das zeichne laut Michael Harich echte Freunde aus. 200 Unterstützer hätten bisher bestellt, Kommentare abgegeben, ihre Solidarität zugesichert. Rund 10000 Euro seien bislang zusammengekommen. „Einfach gigantisch“ für Harich, der sich für Mitte Juli im kommenden Jahr ein hoffentlich „normales“ Afrika-Karibik-Fest wünscht.

