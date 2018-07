vor 54 Min.

Afrika-Karibik-Fest mit Bob Marleys Sohn

Festivalzeit: In Wassertrüdingen findet am Wochenende vom 19. bis 22. Juli das Afrika-Karibik-Fest statt.

Grammy-Gewinner Ziggy Marley ist in Wassertrüdingen Headliner. Auf den Festivalplatz Bürg müssen Fans in diesem Jahr aber verzichten.

Von Peter Tippl

„Der Vorverkauf läuft gut, besser als im letzten Jahr“ berichtet Michael Harich über das zwölfte Afrika-Karibik-Fest und nennt auch gleich einen Grund. Der mehrmalige Grammy-Gewinner Ziggy Marley tritt zum Auftakt am Freitag, 20. Juli, ab 21 Uhr auf. Ziggy Marley, ältester Sohn der Reggae-Legende Bob Marley, ist Headliner des AKF für die diesjährige Auflage vom 19. Juli bis 22. Juli.

In Wassertrüdingen ist das AKF zum sechsten Mal zu Gast und muss auf den Festivalplatz auf der Bürg wegen Baumaßnahmen für den Hochwasserschutz und Landesgartenschau verzichten. Mit einer Wiese zwischen dem ehemaligen Volksfestplatz und dem temporären Veranstaltungsplatz, auf dem das Heimat- und Volksfest vor sechs Wochen stattfand, wurde aber ein gelegenes Ausweichgelände gefunden. Darauf kann problemlos die Haupt- und Nebenbühne platziert werden, dazu das Zirkuszelt mit dem „Rootikal Dub Circus“ und genügend Platz für die Fangemeinde. Bis zu 8000 Fans werden auch in diesem Jahr erwartet, und die dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Auf der Hauptbühne wird Banjoory am Freitag um 16.45 Uhr die Musikdarbietungen eröffnen, die elfköpfige Band spielt „Reggaestyles and More“ und hat sich beim Bandcontest des AKF als Gewinner durchgesetzt. Danach wird „Miwata“ und Band mit einer Mischung aus Pop, Dancehall, Reggae und Hip-Hop auftreten, und Hauptact ist Ziggy Marley ab 21 Uhr. Der in Kingston geborene Reggaemusiker wird bis 22.30 Uhr das AKF zum Kochen bringen. Ein besonderes Quartett schließt den Freitag ab: Dellé, Frontman von Seeed, Ganjaman, Jahcoustix und Sebastian Sturm werden gemeinsam mit der Band Klub Kartell für einen furiosen Abschluss sorgen.

Nicht minder hochklassig bestückt das Samstagsprogramm auf der Hauptbühne. Mellow Mark wird ab 12.30 Uhr auftreten, Dr. Krapula ab 14.30 Uhr und Jaqee ab 16.30 Uhr. Mit Jamaram kommt ab 18.45 Uhr eine vom AKF bekannte Band und ab 21 Uhr treten Hans Söllner und die Band Bayaman’Sissdem auf die Hauptbühne. Seit 20 Jahren ist der aus Bad Reichenhall stammende Hans Söllner im Musikgeschäft unterwegs, bewegt sich zwischen Bob Dylan und musikalischer Urgewalt. Der Samstag wird musikalisch ab 23.15 Uhr von Nattali Rize, einer australischen Sängerin, abgeschlossen.

Am Sonntag treten zwischen 12 Uhr und 18 Uhr die Bands Banda Internationale, Sarah Lesch und Shanti Powa auf. Moderiert wird das AKF von Mellow Mark. Ebenso interessant das Programm auf der Nebenbühne, die am Samstag bereits ab 10 Uhr bespielt wird. Ashtanga Yoga mit Sabina und Yoga mit Diana werden geboten, etliche Künstler treten auf, Rolands Märchenstunde und der Poetry-Slam Wettbewerb wird mit Michael Jakob wieder durchgeführt. Auf dem Zeltplatz wird die Wasteland-Bühne von Donnerstag, 19. Juli, bis Samstag, 21. Juli, bespielt.

Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Zirkusschule, Spaßkoffer, Künstlerausstellung, der Trommlerformation Batukeros, Klangwelten, Kinderprogramm wird dazu geboten. Kulinarische Köstlichkeiten, spannende Aktionen und Accessoires aus Afrika und der Karibik werden beim Afrika-Karibik-Markt (Eintritt fünf Euro) am Sonntag, 22. Juli, ab 11 Uhr für die gesamte Bevölkerung angeboten. Von diesem Eintritt werden gemeinnützige Organisationen unterstützt.

Themen Folgen