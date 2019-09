23.09.2019

Aktion „Bunte Stühle“ in Nördlingen

Symbol für das Zusammenleben vielfältiger Kulturen

Unter dem Motto „Es ist Platz für alle“ veranstalten der Arbeitskreis Asyl und das Interkulturelle Frauencafé eine besondere Aktion für Nördlinger Bürger: Sie können einen bunten Stuhl gestalten. Bei einer großen Aktion am Samstag, 28. September, von 9.30 bis 13 Uhr in der Eisengasse/Ecke Löpsinger Straße (bei Mara Moden) sollen Holzstühle (auch mitgebrachte) möglichst bunt und kreativ gestaltet werden. Als Symbol dafür, wie die Menschen aus den vielfältigen Kulturen in Nördlingen zusammenleben. Die gewählten Farben, die Motive, die Worte, die die Stühle am Ende schmücken, sollen zu einem großen Symbol zusammengeführt werden. Als Symbol dafür, dass hier in Nördlingen Jede und Jeder einen erkennbaren und bequemen Platz in der Gemeinschaft hat. Der Arbeitskreis wünscht sich die Beteiligung möglichst vieler Menschen, damit aus der Aktion ein nachhaltiger Effekt entstehen kann. Es ist geplant, alle diese gestalteten Stühle bei einer weiteren Veranstaltung am 12. Oktober in der Alten Schranne als willkommene Sitzgelegenheiten bei der „Tafel der Begegnung“ zu nutzen.

Bei diesem Fest will das Interkulturelle Frauencafé die kulinarischen Genüsse aus nahen und fernen Ländern teilen und beim gemeinsamen Essen miteinander ins Gespräch kommen. Ziel ist, dort ein ebenso buntes Büffet zusammenstellen zu können: Jeder Gast darf/soll eine Köstlichkeit aus seinem Umfeld mitbringen. Getränke werden zum Selbstkostenpreis verkauft. Teller, Gläser und Besteck sollte jeder Teilnehmer selbst mitbringen. Es wird ein interessanter, unterhaltsamer Abend für alle werden, auch musikalische oder literarische Beiträge können eingebracht werden.

Aktionsort wurde geändert

Doch zunächst steht die Malaktion im Vordergrund: Samstag, 28. September, ab 9.30 Uhr – „Bunte Stühle“ als sichtbares Zeichen für die Vielfalt Nördlingens. Am Platz vor Mara Moden, und nicht, wie im Flyer angekündigt, wegen Terminüberschneidung auf dem Marktplatz. Farben und Stühle sind vorhanden und gesponsert worden, eigene „Ausrüstung“ kann aber jeder mitbringen. (murb)

