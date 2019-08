15:15 Uhr

Aktion: Yoga-Stunde für unsere Leser

Links das Rieskratermuseum, im Hintergrund die Stadtmauer: In dieser Kulisse wird am Mittwoch, 21. August, das RN-Leser-Yoga stattfinden.

Kommen Sie zur RN-Yoga-Stunde in den Garten des Rieskrater-Museums. Spenden gehen an die Kartei der Not. So können Sie sich anmelden.

Nach unserer Geopark-Wanderung und der Fahrradtour durch das Ries bieten wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, in diesem Jahr eine Yoga-Stunde im Garten des Rieskrater-Museums an. Natürlich werden nicht wir Sie an diesem hoffentlich lauen Sommerabend anleiten, sondern Simone Gebhard von „Driftsoul Yoga“, gleichzeitig Kursleiterin bei der Rieser Volkshochschule.

Schön gelegen zwischen der Stadtmauer und dem Rieskratermuseum auf einer grünen Wiese, wird uns die Yoga-Lehrerin am Mittwoch, 21. August, von 19.15 Uhr bis 20.30 Uhr durch viele Bewegungen und Asanas führen, die Hatha-Flow prägen. Treffpunkt ist bereits um 19 Uhr. Teilnehmen können Sie, indem Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff RN-Leser-Yoga an die E-Mail-Adresse redaktion@rieser-nachrichten.de schicken. Die Plätze sind begrenzt. Wir informieren Sie per Email, ob sie an der Aktion teilnehmen können.

RN-Leseraktion: Das müssen Sie mitbringen

Mitzubringen ist eine Trainingsmatte oder, falls nicht vorhanden, eine Decke oder ein Handtuch. Außerdem können Sie noch etwas zum Trinken und etwas Warmes zum Überziehen einpacken, falls es am Abend doch frisch wird. Sollte es regnen, muss die Veranstaltung ausfallen. Die Aktion ist für Leser der Rieser Nachrichten kostenlos, aber wir sammeln Spenden für einen guten Zweck: die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Der Stiftungszweck ist die Unterstützung von Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind. Darunter ist jede Notlage zu verstehen, die durch Behinderung, Krankheit, Unfall oder andere Umstände entstanden ist, die der Hilfesuchende nicht zu verantworten hat. Ihre Redaktion freut sich auf einen schönen Abend mit vielen Teilnehmern und anschließend guten Gesprächen. (RN)

Themen Folgen