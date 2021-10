22-Jähriger mit Alkohol am Steuer

Die Polizei stoppt einen jungen Autofahrer in der Alerheimer Hauptstraße.

Ein 22-Jähriger ist in der Nacht zum Donnerstag bei einer Verkehrskontrolle aufgeflogen. Die Beamten stellten bei dem Mann, den sie in der Alerheimer Hauptstraße stoppten, Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 0,58 Promille, der 22-Jährige durfte nicht mehr weiterfahren, so der Polizeibericht. Er erhält nun ein Fahrverbot und ein Bußgeld.