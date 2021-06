48 Feuerwehrleute im Einsatz: Schwerer Unfall in Alerheim

Ein Unfall hat sich Dienstagmittag in Alerheim ereignet. Zwei Personen mussten laut Polizei im Krankenhaus ärztlich versorgt werden.

Eine 18-jährige Fahranfängerin hat am Dienstag bei Alerheim einen Unfall verursacht. Sie befuhr die Kreisstraße von Rudelstetten in Richtung Alerheim und übersah nach Polizeiangaben An der Kreuzung zur Staatsstraße in Richtung Alerheim einen von Wechingen in Richtung Heroldingen fahrenden 50-jährigen Pkw-Fahrer. Dieser sei vorfahrtsberechtigt.

Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich, so dass die junge Frau mit schweren Verletzungen und der 50-Jährige mit leichten Verletzungen im Krankenhaus ärztlich versorgt werden mussten. An der Unfallstelle unterstützte die Feuerwehr Alerheim mit 20, die Feuerwehr Möttingen mit 16 und die Feuerwehr Rudelstetten mit zwölf Einsatzkräften, wie die Polizuei mitteilt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Gesamthöhe von etwa 25.000 Euro. (pm)