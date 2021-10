Alerheim

28.10.2021

Alerheimer Absage ans Almarin

Die Gemeinde Alerheim wird sich nicht an einem Zweckverband für das Almarin beteiligen.

Plus Gemeinde wird sich nicht an einem Zweckverband beteiligen. Die Nominierungsversammlung zur Bügermeisterwahl findet im November statt

Von Bernd Schied

Der Alerheimer Gemeinderat hat einer Mitgliedschaft in einem möglichen Zweckverband zur Wiederbelebung des Almarin-Bades in Mönchsdeggingen eine Absage erteilt. Ein entsprechender Beschluss fiel einstimmig aus. Das Gremium ist der Ansicht, dass eine Beteiligung an den geschätzten jährlichen Betriebskosten von rund einer Million Euro gegenüber der Alerheimer Bevölkerung nicht verantwortbar sei. Nach einer Berechnung des Landratsamts Donau-Ries, die bei der jüngsten Bürgermeisterdienstversammlung vorgestellt wurde, würden auf Alerheim pro Jahr etwa 37.000 Euro entfallen.

