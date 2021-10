Autofahrerin prallt in Lkw: 10.000 Euro Schaden

Ein Lkw-Fahrer nimmt einer Frau in Alerheim die Vorfahrt - diese kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidiert mit dem Lkw.

Ein Unfall hat sich am Dienstag gegen 15.35 Uhr in Alerheim ereignet. Ein Lkw-Fahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt die Kreisstraße von Rudelstetten in Richtung Alerheim. An der Kreuzung zur Staatstraße übersah der 35-jährige Lkw-Fahrer laut Polizeibericht die von Fessenheim kommende bevorrechtigte 67-jährige Fahrerin und es kam zur Kollision.

Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten oder ausweichen und prallte mit ihrem Pkw frontal in die rechte Fahrzeugseite des Lkw. Keiner der Unfallbeteiligten wurden verletzt, es entstand allerdings ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. (pm)