Christoph Schmid: Die letzte Sitzung als Alerheimer Bürgermeister

Plus Christoph Schmid legt sein Amt als Alerheimer Rathauschef nieder. Sein Nachfolger wird 2022 gewählt. Doch neben Personalien wird es auch inhaltlich: Bei den Baugebieten geht es nicht so weiter wie bisher.

Gegen Ende seiner letzten Gemeinderatssitzung als Alerheimer Bürgermeister muss Christoph Schmid ein paar Tränen verdrücken. „Es ist viel Wehmut dabei, wenn ich jetzt nach dreizehneinhalb Jahren gehe“, räumt der neu gewählte Bundestagsabgeordnete unumwunden ein. Die erste Woche im Parlament hätte ihn jedoch darin bestätigt, mit seiner erneuten Kandidatur für den Deutschen Bundestag die richtige Entscheidung getroffen zu haben, betont er. Dass es diesmal geklappt hat, erfülle ihn mit viel Freude und Stolz.