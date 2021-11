Alerheim

Das sind die Pläne für die Alerheimer Dorferneuerung

Plus Der Gemeinderat beschließt letzte Änderungen der Dorferneuerung. Das Amt für Ländliche Entwicklung stellt die bislang höchste Förderung des Jahres in Aussicht.

Von Matthias Link

Die Dorferneuerung „Hauptstraße und Wette“ in Alerheim ist beschlossene Sache. Nachdem am 6. November die geplanten Maßnahmen den Bürgerinnen und Bürgern noch einmal öffentlich in der Turnhalle vorgestellt worden waren, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung nun einstimmig deren Umsetzung in Zusammenarbeit mit dem Amt für Ländliche Entwicklung in Krumbach beschlossen.

