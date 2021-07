Kommen Sie mit uns auf dem Rieskraterrand wandern

Plus Bei unserer Wanderung orientieren wir uns an den Hügeln, die durch den Kometeneinschlag im östlichen Teil des Rieses entstanden sind und erfahren auf dem Weg viel über die Region.

Am Rieskraterrand unterwegs, werden wir auf dieser Tour immer wieder daran erinnert, wie besonders das Ries, seine Entstehung und seine Historie sind. Der 7-Hügel-Weg führt uns von Alerheim durch mehrere Dörfer im Ries und zu den Orten, die der Wanderroute ihren Namen verleihen. Vom Wennenberg selbst bietet sich uns gleich zu Beginn eine Panoramaaussicht in Richtung Oettingen.