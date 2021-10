Alerheim

12:00 Uhr

Trendgemüse Kürbis: Warum für Sabine Straß im Juli schon Weihnachten ist

Plus Zwischen September und Oktober ist die Hochzeit der Kürbisernte, seit Jahren steigt die Nachfrage. Damit der Verzehr auch zum Genuss wird, gibt es einiges zu beachten – ein Rezept haben wir auch für Sie.

Von Nico Lutz

Ob in Pasta, Burger, Kuchen, Quiche, Brot oder Lasagne. Die Zeiten, in denen der Kürbis ausschließlich zu Suppe verarbeitet wurde, sind vorbei. Spätestens mit dem Boom von vegetarischer und veganer Ernährung hat der Kürbis, einst noch als „Kriegsgemüse“ und als Essen für Arme verspottet, einen zweiten Frühling erlebt. „Der Kürbis ist vielfältig einsetzbar und sehr gesund“, schwärmt Sabine Straß, die in Alerheim ein Kürbisfeld besitzt und die Ernte in ihrem Hofladen verkauft. Doch bevor die Kürbisse bei ihr auf dem Ladentisch landen, gibt es viel zu tun.

