Umweltminister Glauber in Alerheim: Biogasanlagen leisten wichtigen Beitrag

Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) ist zu Besuch in Alerheim. Was ihm die Betreiber der Anlage mit auf den Weg geben.

Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber ( Freie Wähler) hat die Biogasanlage Alerheim besucht. Eingeladen hatte ihn FW-Landtagsabgeordneter Johann Häusler, so eine Pressemitteilung der Freien Wähler. Die Themen nachhaltige und regenerative Energiewende sowie die regional erzeugten Energie waren Anlass des Besuchs. Schwerpunkt waren die Weiterentwicklung von Biogasanlagen sowie die praktische Umsetzung neuer Regelungen zur Anlagensicherheit. Die Betreiber der Anlage, Wolfgang Gerstmeyr und Rainer Weng, demonstrierten zentrale Punkte und Herausforderungen in der Umsetzung der neuen Anforderungen sowie dafür notwendige Lösungsansätze.

Wahlkreis 254: Umweltminister Thorsten Glauber (FW) besucht das Ries

Weng, der auch Sprecher der Regionalgruppe Bayerisch-Schwaben Nord im Fachverband Biogas ist, sagte: „In den letzten Jahren sind zahlreiche neue Regeln und Vorschriften hinzugekommen beziehungsweise verschärft worden, die den Betrieb einer Biogasanlage immer komplizierter und teurer machen.“ Natürlich müsse eine Biogasanlage sicher und umweltverträglich laufen -– „aber bitte mit Augenmaß und praktikabel“, forderte Weng.

Darüber hinaus wurde bei dem Termin auf die Erfordernisse der flexiblen Stromproduktion eingegangen, die Biogasanlagen zunehmend übernehmen und damit für den Ausgleich der schwankenden Energieerzeugung aus PV-Anlagen und Windkraft sorgen. Glauber betonte: „Die Zukunft der Energieversorgung ist erneuerbar. Wir wollen die Energiewende vor Ort meistern. Dazu brauchen wir einen breiten Mix an Ökoenergien. Biogasanlagen leisten in den Regionen einen bedeutenden und nachhaltigen Beitrag. Sie sind ein wichtiger Baustein für die Energiewende und damit für den Klimaschutz.“

Was können regenerative Energien künftig leisten?

Häusler fügte hinzu: „Nur ein ausgeklügelter Mix aus regenerativen Energien, wozu neben PV-Anlagen und Windkraft insbesondere auch Biogasanlagen zählen, führt zu einer sicheren Energieversorgung. Biogasanlagen sind dazu prädestiniert, die Dauerlastfähigkeit witterungsunabhängig zu gewährleisten. In diesem Sinne freue ich mich, dass Staatsminister Glauber zugesagt hat, dass er den Kontakt zum Fachverband Biogas wie auch zum landwirtschaftlichen Berufsstand insgesamt weiter intensiv pflegen und vertiefen möchte.“ Ein besonderes Anliegen der Biogasanlagenbetreiber war es laut der Pressemitteilung, die sogenannte Störfall-Verordnung anzupassen, da die sich daraus ergebenden Auflagen für kleinere und mittlere Betriebe unverhältnismäßig seien. Beeindruckend sei es, dass sämtliche nachwachsenden Rohstoffe für den Biogasbetrieb Alerheim aus der nahen Umgebung angeliefert werden, so die Pressemitteilung. Am Ende diskutierten die Anwesenden, insbesondere Manfred Faber (Leiter Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Nördlingen-Wertingen), Heiko Götz (Leiter Interessengemeinschaft Grundwasserkörper G 022) und Markus Müller (BBV Schwaben) fachkundig mit dem Staatsminister über zentrale Themen der Düngeverordnung und die Ausweisung der roten Gebiete.

Alerheims Bürgermeister Christoph Schmid freute sich über den Eintrag des Staatsministers in das Gästebuch von Alerheim. Weitere Gäste waren der Geschäftsführer des Fachverbands Biogas, Manuel Maciejczyk, sowie Biogasbetreiber Herbert Waschulzik. Ulrich Reiner, der für die Freien Wähler bei der Bundestagswahl antritt, agiert selbst im Bereich Recycling und Kreislaufwirtschaft. (pm)

