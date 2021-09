Alerheim

10:56 Uhr

Verkehrskontrolle endet mit Wohnungsdurchsuchung

Einen Drogentest hat die Polizei am Donnerstag in Alerheim bei einem 19-Jährigen durchgeführt, der Test bestätigte den Konsum von berauschenden Mitteln. (Symbolbild)

Ein 19-Jähriger wird am Donnerstag in Alerheim kontrolliert. Die Polizisten stellen fest: Der junge Mann hat Drogen konsumiert. Auch in seiner Wohnung werden sie fündig.

