Alerheim

21:05 Uhr

Von einer Gemeinde hätte sich SPD-Kandidat Schmid mehr erhofft

Plus Christoph Schmid hat sein Zugticket nach Berlin bereits gebucht. Ganz zufrieden ist der Direktkandidat der Sozialdemokraten aber nicht.

Keine Regung zeigt Christoph Schmid im Alerheimer Sportheim, als die ersten Prognosen eintrudeln. Die Hand am Kinn, in nachdenklicher Pose, verfolgt Schmid, wie die Balkendiagramme nach und nach angezeigt werden. Dabei liegt die SPD in den ersten Umfragen teilweise sogar vor der Union. Der Alerheimer Bürgermeister zeigt sich aber aufgrund der vielen Briefwähler vorsichtig in Bezug auf die Hochrechnungen. Das Rennen um die Spitze sei hauchdünn. Schmid ist aber optimistisch: „Wenn wir die stärkste Fraktion stellen, haben wir einen klaren Regierungsauftrag. Davon bin ich überzeugt.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen