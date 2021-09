Zwischen Freude und Wehmut: Das sagen Alerheimer über Christoph Schmid

Plus Alerheim muss sich einen neuen Bürgermeister suchen. Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner sind wehmütig. Aber sie setzen auch Hoffnung in ihn.

Es duftet nach Kaffee, frischen Semmeln und Geräuchertem. Im Alerheimer Dorfladen treffen sich zumeist Einkäuferinnen, um ihren täglichen Bedarf zu decken und natürlich auch, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Seit zwei Tagen wissen die Alerheimer nun, dass ihr Bürgermeister den Sprung nach Berlin geschafft hat und sie gegen Ende des Jahres ein neues Gemeindeoberhaupt wählen müssen. Wie nehmen die Alerheimer das auf?