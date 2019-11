vor 19 Min.

Alfons, der Pferdeflüsterer

Was hinter „Yakari“ steckt. Auf der Kaiserwiese in Nördlingen ist das Spektakel mit den zwei- und vierbeinigen Darstellern noch bis zum 10. November zu sehen.

Von Peter Urban

Yakari heißt eigentlich Alfons Wille, ist zehn Jahre alt und sitzt seit seinem zweiten Lebensjahr im Sattel. „Das Kind braucht ein Pferd“, diesen Satz prägte die Oma von Alfons, weil sie beobachtete, wie enthusiastisch der kleine Alfons mit den Pferden im familieneigenen Reiterhof umging. Und weil er sich genauso gerne die Zeichentrickserie „Yakari“ im Fernsehen ansah und die Oma sozusagen als Oberhaupt einer Schaustellerfamilie fungierte, war schnell die Idee geboren, aus der Serie eine Pferdeshow für die ganze Familie zu machen.

Im Gespräch mit unserer Zeitung vor Beginn der eigentlichen Show war der kleine Hauptdarsteller derart voller Begeisterung, dass man für seine Auftritte nur das Beste erwarten konnte. Seit März 2018 sind der kleine Sioux-Indianer und seine Freunde beziehungsweise seine ganze Familie auf großer Deutschland-Tour. Die Besonderheit: In der Show sind nicht nur echte Schauspieler wie Alfons und seine Schwester Angel (als Regenbogen) zu erleben, sondern auch eine ganze Menge echter Pferde: temperamentvolle Appaloosa-Schecken genauso wie Yakaris tierische Freunde Kleiner Donner, Großer Grauer und Schneller Blitz.

Opulente Gruppenszenen mit bis zu 18 Pferden wechseln sich ab mit exquisiter Reitkunst und gefühlvollen Momenten, in denen Yakari sich als Pferdeflüsterer beweist und den anfangs widerspenstigen Kleinen Donner für sich gewinnt. So kommen nicht nur Fans der Zeichentrickserie auf ihre Kosten, sondern auch Pferde- und Showliebhaber aller Altersklassen. Insgesamt bis zu 60 zwei- und vierbeinige Mitwirkende, darunter auch ausgezeichnete Akrobaten und Komiker, bringen das „größte Indianerzelt der Welt“ zum Vibrieren.

Natürlich war es für die Wille-Familie gar nicht so einfach, die Lizenz für das Yakari-Spektakel zu bekommen: Kostüme, Kulissen und die Geschichte selbst mussten in enger Absprache mit den ursprünglichen Yakari-Erfindern gestaltet werden, sodass die Welt der Zeichentrickserie 1:1 in die Realität übertragen werden konnte.

Und das klappt wirklich: Die durchgehende Story ist insbesondere für Kinder interessant, die Erwachsenen können sich von den gekonnten Trickreitereinlagen der Showgruppe Khadikov beeindrucken lassen. Dazwischen etwas Jonglage, Clownerie und sogar eine Art Kinderdisco in der Manege mit dem begeistert mitgehenden Publikum. Dreh- und Angelpunkt ist Alfons Wille alias Yakari, der mit für sein Alter erstaunlichem Talent die Show trägt. Am Schluss der gestrigen Premiere gibt es frenetischen Applaus. Zu Recht.

Termine Die Truppe ist in Nördlingen auf der Kaiserwiese noch am Samstag, 2. November, um 15 Uhr, am Sonntag, 3. November, um 11 und 15 Uhr, sowie am nächsten Wochenende von Freitag bis Sonntag zu sehen.

Themen folgen