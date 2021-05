Alkoholisierter Autofahrer in Nördlingen

In Nördlingen wird am Donnerstagvormittag ein Autofahrer kontrolliert. Die Weiterfahrt wird unterbunden.

In der Augsburger Straße in Nördlingen ist am Donnerstagvormittag ein 42-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Dabei wurde den Beamten zufolge festgestellt, dass der Mann vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hat. Ein freiwilliger Atemalkoholtest soll einen Wert von 1,16 Promille ergeben haben, sodass die Weiterfahrt unterbunden, eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt wurde. Der Mann erhält nun eine Strafanzeige. (pm)

