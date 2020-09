vor 40 Min.

Alle Informationen zum Corona-Testzentrum in Möttingen

Im Frühjahr öffnete ein Corona-Testzentrum in Monheim, bis der Katastrophenfall in Bayern beendet wurde. Nun soll es erneut ein solches Zentrum geben – doch dieses Mal in Möttingen.

Plus Ab 1. Oktober kann sich in Möttingen jeder Landkreisbürger nach vorheriger Online-Anmeldung kostenlos auf Corona testen lassen. Alles Wichtige dazu steht hier.

Von Bernd Schied

Das neue zentrale Corona-Testzentrum für den Landkreis Donau-Ries kommt nach Möttingen. Ab 1. Oktober können sich dort alle Landkreisbürger auch ohne Symptome kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen. Standort ist das Gewerbegebiet am Enkinger Weg am Ortsrand Richtung Nördlingen. Dort wurden vom Landkreis zwei Hallen und ein Wohnwagen von einem örtlichen Privatunternehmen angemietet. Der Anfahrtsweg wird entsprechend ausgeschildert sein. Theoretisch können auch Bürger aus einem anderen Landkreis nach Möttingen kommen und sich einen Abstrich nehmen lassen, heißt es im Landratsamt in Donauwörth.

Betrieben wird das Testzentrum von der Firma Bäuerle-Ambulanz mit Sitz in Augsburg, die von der Koordination der Anmeldungen über die Testung selbst bis hin zur Mitteilung der Ergebnisse alle Leistungen übernehmen wird. Nach Angaben der Kreisbehörde verfügt Bäuerle über die entsprechende Expertise und die notwendigen Erfahrungen. Die Auftragsvergabe sei wegen der Dringlichkeit ohne vorherige Ausschreibung erfolgt und von der Staatsregierung auch so vorgesehen.

Anmeldungen für einen Termin im Möttinger Corona-Testzentrum erfolgen online

Voraussetzung für eine Testung sei eine Anmeldung bei der Betreiberfirma selbst. Diese könne ab sofort ausschließlich online unter http://baeuerle-ambulanz.de/leistungen/corona-teststationen/teststation-donau-ries erfolgen. Auf dieser Internetseite gebe es zudem eine E-Mail-Adresse für allgemeine Fragen zum Testzentrum. Weil die Station als „Drive-In“ eingerichtet wird, bittet das Landratsamt darum, vorzugsweise mit dem Auto zu kommen. Die Testergebnisse könnten nach 24 bis 48 Stunden entweder unter http://diagnosticum.eu/fuer-patienten/covid/ oder über die Corona-Warn-App abgerufen werden. Ein telefonischer Abruf ist über die kostenfreie Corona-Hotline des Labors von Montag bis Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr unter 0800 1219199-77 möglich. Zusätzlich erhält jeder Getestete seinen Befund auf dem Postweg zugesandt. In dringenden Fällen ist auch ein Fax- oder Mailversand möglich, ebenso wie ein Befund in englischer Sprache.

Räumlichkeiten in Möttingen

Die Testzentren in allen bayerischen Landkreisen gehen auf eine Anordnung der Staatsregierung zurück. Vor diesem Hintergrund ist im Landkreis Donau-Ries zunächst das Testzentrum auf dem Gelände des Kreisbauhofes in Monheim kurzfristig reaktiviert worden. Allerdings waren dort Testungen nur in begrenztem Umfang durch das Gesundheitsamt Donau-Ries selbst mit der Unterstützung des Technischen Hilfswerkes und der Feuerwehr möglich. Dem Landratsamt zufolge ist Möttingen nicht zuletzt aufgrund seiner günstigen Verkehrsanbindung und der recht zentralen Lage innerhalb des Landkreises als Standort ausgewählt worden.

Bürgermeister Timo Böllmann erklärte auf Anfrage, dass die Kreisbehörde mit einer Anfrage nach Räumlichkeiten auf ihn zugekommen sei. „Weil wir als Gemeinde keine eigenen zur Verfügung stellen können, hat der Kreis bei Privatpersonen angefragt“, so Böllmann.

Sebastian Völkl, Sprecher des Ärztlichen Kreisverbandes Nordschwaben und während des Katastrophenfalls in Bayern Versorgungsarzt für den Landkreis, ist im Zusammenhang mit dem neuen Testzentrum aktuell nicht involviert. Bisher habe es in der Region auch keinen spürbaren Engpass bei Corona-Testungen gegeben, sagte er den RN. Die niedergelassenen Ärzte hätten die Tests bis dato gut hinbekommen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen