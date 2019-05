15:29 Uhr

Almarin: Alerheim sieht keine Perspektive

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, sich nicht am vorbereitenden Arbeitskreis für einen Zweckverband zu beteiligten. Ein Rat spricht von einem „Fass ohne Boden“

Von Martina Bachmann

Wie viele Gemeinden werden am Ende bei der Finanzierung des Almarins mitmachen? Das ist die Frage, um die es in diesen Tagen in zahlreichen Gemeinderatssitzungen im Ries geht. Nach den Reimlingern und den Maihingern diskutierten am Dienstagabend die Alerheimer öffentlich über das Mönchsdegginger Hallenbad – die Wallersteiner und Fremdinger zogen es am selben Abend vor, über das Thema hinter verschlossenen Türen zu sprechen (siehe weitere Berichte). Und schon zu Beginn der Sitzung im Alerheimer Feuerwehrhaus zeichnete sich ab, in welche Richtung es an diesem Abend gehen würde.

Bürgermeister Christoph Schmid ließ zunächst die Almarin-Informationsveranstaltung in Möttingen Revue passieren, der Alerheimer Rat sei dort fast vollständig vertreten gewesen. Eine Expertin der Deutschen Sportstättenbetriebs- und Planungsgesellschaft, Marie Gudorf, hatte bei diesem Termin ihr Gutachten zum Almarin vorgestellt. Sie geht von einem jährlichen Betriebskostendefizit von rund 875000 Euro aus. Der Förderverein Almarin dagegen errechnete nur 175000 Euro.

Alerheims Bürgermeister Schmid sagte in der Gemeinderatssitzung am Dienstag, er habe Gudorf als „gut“ empfunden, zudem betreibe die Gesellschaft selbst Bäder: „Ich fand das durchaus glaubwürdig.“ Dass Carmen Lechner vom Landratsamt auch die Zahlen der Hallenbäder im Kreis vorgestellt habe, sei gut gewesen. Schmid geht von einem jährlichen Defizits des Almarin von mindestens 400000 Euro aus. Der Förderverein habe die Besucherzahl auf jährlich 80000 geschätzt – zu viel, meint Schmid. Ebenso stelle der Bürgermeister die Zahl der Schüler beziehungsweise die Schwimmunterricht-Stunden infrage. In Alerheim fehlten die Lehrer für diesen Unterricht, Hallenbad-Zeiten könnte man wohl auch in Harburg bekommen.

Er habe das Thema nicht in Möttingen diskutieren wollen, sondern im Alerheimer Rat. „Möttingens Bürgermeister Erwin Seiler hat bei der Informationsveranstaltung vieles zusammengefasst“, berichtete Schmid, und schon bei diesem Termin infrage gestellt, ob die 7,3 Millionen Euro für die Sanierung reichen würden. Bei dieser Berechnung sei kein Außenbecken dabei und auch kein Angebot für Kinder, kritisierte Bernd Schick: „Das muss man eher noch zwei Millionen Euro mehr in die Hand nehmen.“

Robert Leonhard stellte verschiedene Berechnungen an, er hatte die beiden Gutachten ausführlich verglichen. Eine Million Euro mit Eigenleistungen bei der Sanierung zu sparen, hielt er für „unmöglich“. Und 50000 Euro jährlich ans Almarin zu zahlen, lehnte er ab: „So viel Geld kannst du aus der Gemeinde nicht rausnehmen.“ Man habe zwei Dorferneuerungen zu stemmen. Alexander Joas erinnerte daran, dass man jedes Jahr für die Betriebskosten aufkommen müsse – und auch noch die Sanierung finanziell stemmen müsse.

Wolfgang Gerstmeyr meinte, die vergangenen sechs, sieben Jahre seien finanziell gut gelaufen. Doch vor 15 Jahren habe man nicht einfach 16000 Euro aus dem Ärmel schütteln können. Es sei zwar ewig schade um das Almarin, jedoch: „Mit der Attraktivität lockst Du keinen hinterm Ofen vor.“ Das Mönchsdegginger Hallenbad komme ihm wie ein Fass ohne Boden vor. Für diesen letzten Satz erntete Gerstmeyr Zustimmung im Rat.

Bürgermeister Schmid erinnerte daran, dass man für den Alerheimer Dorfladen einmalig einen Zuschuss von 25000 Euro gegeben habe. Zudem: Auf sämtlichen Bürgerversammlungen habe er das Thema angesprochen, nie habe es Nachfragen dazu gegeben. Lediglich zwei Bürger hätten sich direkt bei ihm gemeldet. Schmids Fazit: „Das ist bei uns nicht so das große Thema.“ Eher sei die Meinung verbreitet: Dank der Mönchsdegginger hätten die Nördlinger Dampf bekommen, ihr Bad zu sanieren.

Am Ende beschlossen die Räte einstimmig, dass sich die Gemeinde nicht am vorbereitenden Arbeitskreis für den Almarin-Zweckverband beteiligen wird – weil Alerheim keine Perspektive für den dauerhaften Betrieb des Mönchsdegginger Hallenbades sieht.

