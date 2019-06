vor 28 Min.

Almarin: Bürger werden eingebunden

Arbeitskreis will sich noch vor der Sommerpause treffen

Möglichst vor der Sommerpause soll die erste Sitzung der neuen Arbeitsgruppe Almarin im Genossenschaftssaal der Raiffeisen-Volksbank Ries stattfinden. Das teilt das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit. Im Mai 2018 hatte Landrat Stefan Rößle die Arbeitsgruppe Almarin ins Leben gerufen. Damit habe man alle Kräfte bündeln wollen, um das ehrenamtliche Engagement in der Region zu würdigen und sich für ein im Ries fehlendes zweites Bad einzusetzen.

Der Arbeitskreis Almarin wurde nun mit den zehn Gemeinden erweitert, deren Gremien sich für eine Teilnahme entschieden haben. Jede Gemeinde entsendet bis zu zwei Mitglieder und Stellvertreter in die Arbeitsgruppe.

Die ersten wichtigen Entscheidungen stehen der Mitteilung zufolge bereits an: So soll die Planung für das Almarin möglichst bald in Auftrag gegeben werden. Dafür stehen, wie berichtet, in einem ersten Schritt 900000 Euro an Fördermitteln zur Verfügung. Zudem soll geklärt werden, in welcher Form zukünftig die Sauna und die Gaststätte betrieben werden sollen. Die Arbeitsgruppe sei sich einig, dass sowohl die Gastronomie, als auch die Sauna essentiell zur Attraktivität des Almarins beitragen und in den weiteren Planungen eine tragende Rolle spielen.

Nachdem die Entscheidungen in einigen Gemeindegremien denkbar knapp ausgefallen waren, meldeten sich Bürger und Mandatsträger beim Landratsamt, die sich persönlich für eine Wiedereröffnung des Almarins stark machen wollen. Für diese Personen und alle anderen Interessierten wurde nun vom Landratsamt zunächst ein E-Mail-Newsletter eingerichtet, der über die Inhalte der Arbeitsgruppe und wichtige Entscheidungen rund um das Mönchsdegginger Bad informieren soll. „Es ist in unser aller Sinne, das außergewöhnliche Engagement zu würdigen und interessierte Bürger aus erster Hand zu informieren“, waren sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe einig. Interessierte können sich ab sofort mit dem Betreff „AG Almarin“ an presse@lra-donau-ries.de wenden. (pm)

