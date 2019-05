vor 8 Min.

Almarin: Hainsfarth nicht dabei

Gemeinderat hatte Projekt im Oktober 2018 Absage erteilt

Die Gemeinde Hainsfarth will sich weder an einem Arbeitskreis für die Wiedereröffnung des Almarins in Mönchsdeggingen beteiligen, noch an einem Zweckverband. Das teilte Bürgermeister Klaus Engelhardt auf Nachfrage der Rieser Nachrichten mit.

Der Gemeinderat Hainsfarth habe sich bereits in der Gemeinderatssitzung am 10. Oktober 2018 gegen eine finanzielle Beteiligung an einer Machbarkeitsstudie oder Sanierung des Almarin ausgesprochen. Eine erneute Diskussion werde es deshalb in dem Gremium nicht geben, sagte Bürgermeister Engelhardt. (vmö)

