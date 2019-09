vor 20 Min.

Almarin: Helfer erneuern Außenanlagen

Der Arbeitskreis trifft sich bald wieder

25 Helfer haben am Wochenende die Außenanlagen rund um das Almarin von Unkraut und Wildwuchs befreit, teilt der Förderverein des Mönchsdegginger Bades mit. Bereits am Freitag hatte die Outdoor-Gruppe des Fördervereins Vorarbeit geleistet und auf dem über 11000 Quadratmeter großen Gelände die Rasenflächen gemäht. Am Samstag kamen dann Häcksler, Traktoren, Kettensägen, Heckenscheren und Motorsensen zum Einsatz um Büsche und Hecken zurückzuschneiden.

Trotz der Urlaubszeit unterstützten viele Helfer bei heißem Wetter und Sonnenschein auch mit viel Handarbeit die Aktion. Am 15. September wird rund ums Almarin der Donau-Rieser Schaftag stattfinden, bei dem zum Beispiel auch die Kaffeebar im Almarin untergebracht ist.

Der Arbeitskreis Almarin wird sich laut Simon Kapfer vom Landratsamt voraussichtlich wieder Ende September/Anfang Oktober treffen. Das Landratsamt sei momentan zum Thema Förderung in Gesprächen mit der Regierung von Schwaben. Danach werde ein Termin für ein zweites Treffen des Arbeitskreises festgelegt, sagt Kapfer.

Wie berichtet, hat sich die Arbeitsgruppe Ende Juli zu ihrer ersten Sitzung getroffen. Dabei wurde beschlossen, dass die Planung für das Mönchsdegginger Bad vergeben werden soll. Diese soll nicht nur exakte Zahlen, sondern auch Vorschläge für einen privaten Betrieb von Gastronomie und Sauna liefern. (pm/ring)

