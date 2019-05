Almarin: Ohne ehrliche Diskussion keine Lösungen

Der Fahrzeughalter verursacht den Unfall in Wallerstein selbst und versuchte, den Unfall zu vertuschen.

Nördlingen/Oettingen

Mathe-Abi zu schwer? Im Ries gibt es geteilte Meinungen

Schüler starten in Bayern eine Petition, weil die Abiturprüfung in Mathematik zu schwer gewesen sein soll. Ein Fachbetreuer in Oettingen sagt, dass die Aufgaben schon seit Jahren immer anspruchsvoller werden.