Alte Bastei

vor 25 Min.

Aus den Mehlprimeln wird "Blüte und Stiel"

Plus Im vergangenen Jahr starb Dietmar Panitz. Viele Fans fragten: Wie geht es nun mit den Mehlprimeln weiter? Die Antwort gab es nun in der Alten Bastei in Nördlingen

Von Toni Kutscherauer

Für ihr Stammpublikum war er seit vielen Jahren ein fixer Termin im kulturellen Jahreskalender, der Sommer-Auftritt der beiden Panitz-Brüder in Nördlingen. Doch nach dem Tod von Dietmar im vergangenen Jahr bangten viele Fans um den Fortbestand der „Mehlprimeln“. Die waren schließlich von Nordschwabens Kleinkunstbühnen nicht mehr wegzudenken.

