Alte Bürg: Behalten oder verkaufen?

Plus Das Ausflugslokal Alte Bürg gehört den Vereinigten Wohltätigkeitsstiftungen. Die sollen damit eigentlich Geld erwirtschaften, doch seit Jahren bleibt unter dem Strich ein Minus.

Von Martina Bachmann

Die Diskussion ist nicht neu, doch die Brisanz hat sich verschärft: Im Nördlinger Haupt- und Finanzausschuss ging es am Montagabend wieder einmal um die Alte Bürg. Das idyllisch gelegene Ausflugslokal gehört den Vereinigten Wohltätigkeitsstiftungen. Denen soll es eigentlich Geld bringen, das dann wiederum an anderer Stelle für Stiftungszwecke ausgegeben wird.

Doch in den vergangenen Jahren fand genau das Gegenteil statt: Die Stiftungen mussten in die Alte Bürg investieren – in den Jahren 2018 bis 2021 rund eine Viertelmillion Euro. Nun stehen weitere Ausgaben in sechsstelliger Höhe an, wie der Leiter des Liegenschaftsamtes, Karl Stempfle, auf Anfrage unserer Zeitung erklärt: Der Zulassungsbescheid für die kleine Kläranlage der Alten Bürg läuft ab. Den Verantwortlichen reicht es. Sie wollen das Ausflugslokal verkaufen.

Nördlinger Gasstätte "ist mit Emotionen verbunden"

Nun handelt es sich bei der Alten Bürg aber nicht um irgendeine Gastwirtschaft – sondern um ein Lokal, an das viele Nördlinger schöne Erinnerungen knüpfen. Die Gaststätte wird seit mittlerweile neun Jahren von Pächterin Tanja Simovic und ihrem Mann Andreas Schenkenhofer geführt. Stadtarchivar Dr. Wilfried Sponsel sagt, viele Generationen hätten dort am Sonntag und am Feierabend eine Jause eingenommen: „Es ist ein wunderschöner Ort.“

Man habe dort Familienfeste gefeiert: „Das ist mit Emotionen verbunden.“ Zumal die Gaststätte bald 100 Jahre im Besitz der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftungen sei. Doch schon seit Jahren zahle man bei der Alten Bürg eben drauf. Einem Verkauf kann der Stadtheimatpfleger übrigens zustimmen – sofern rechtlich geregelt sei, dass dort immer eine Gaststätte bleibe.

Im Haupt- und Finanzausschuss gab es verschiedene Meinungen zur Alten Bürg. Oberbürgermeister David Wittner meinte, es sei sinnvoller, wenn jemand anderes dort investiere und verwies auf die Zwecke der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftungen. Die Vermietung einer Gaststätte falle nicht darunter. Ähnlich sah das auch der Fraktionsvorsitzende der Stadtteilliste, Thomas Mittring: „Das hat mit dem Stiftungszweck nichts zu tun.“ Wenn man die Hypothek Alte Bürg nicht mehr hätte, wäre es einfacher, meinte Mittring: „Ich hoffe, dass wir für alle eine gute Entscheidung treffen.“ PWG-Fraktionsvorsitzender Helmut Beyschlag argumentierte, man könne im Grundbuch festhalten, dass an dieser Stelle eine Gaststätte bleibe. Man müsse eine rationale und keine emotionale Entscheidung fällen.

Entscheidung um Alte Bürg Nördlingen muss getroffen werden

Dr. Susanne Gabler (SPD) sagte, alles stehe und falle mit dem Käufer. Es dürfe nicht das Gleiche geschehen wie in Klosterzimmern, wo eine Sekte das Anwesen übernommen hatte. Ihre Fraktionskollegin und Zweite Bürgermeisterin Rita Ortler meinte, man dürfe bei dieser Entscheidung nur den Verstand sprechen lassen.

Rudi Koukol (Grüne/Frauenliste) dagegen sagte, auch andere Immobilien der Stiftungen hätten teils Verluste erwirtschaftet, man habe sie deshalb aber nicht verkauft. CSU-Fraktionsvorsitzender Steffen Höhn plädierte dafür, eine Entscheidung nicht übereilt zu treffen und in den Dialog mit den Bürgern zu treten. Eigentum verpflichte: „Ich rate dringend ab, sich hinter rechtlichen Konstruktionen zu verschanzen.“ Selbstverständlich gehe es um Emotionen, so sei es auch in der Altstadt, schließlich kosteten die schönen Gebäude dort Unsummen: „Die Stadt lebt nur von Emotionen.“ Bevor man die Alte Bürg verkaufe, solle man sich lieber überlegen, ob man das Objekt nicht weiterentwickeln könne, damit es wieder dem Stiftungszweck entspreche, forderte der CSU-Fraktionsvorsitzende. Ein „Schnell-Schnell“ gebe es sowieso nicht, entgegnete Wittner, man ziehe das Thema ja schon Jahre mit. Aber man könne es nicht „ewig rauf und runter diskutieren“, sondern müsse irgendwann entscheiden: Behalten oder verkaufen?

Alexander Deffner (PWG) schloss die Debatte mit der Bemerkung, dass immer diejenigen mit den höchsten Emotionen auch diejenigen seien, die seit fünf Jahren nicht mehr in der Alten Bürg waren: „Da muss sich jeder fragen, wann er denn selbst zum letzten Mal da einen Wurstsalat gegessen hat.“

