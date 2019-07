vor 5 Min.

Alte Schranne: Überaus farbige Retrospektive

Dr. Alexander Wirnharter stellt in der Alten Schranne in Nördlingen noch bis Sonntag aus.

Dr. Alexander Wirnharter aus Amerdingen zeigt seine Werke in der Alten Schranne.

Von Peter Urban

Der ehemalige Amerdinger Zahnarzt Dr. Alexander Wirnharter präsentiert an diesem Wochenende in der Nördlinger Alten Schranne eine veritable Auswahl seines malerischen Schaffens. Über 110 Werke zeugen von der Leidenschaft, die ihn seit seiner Kindheit getrieben hat. Angefangen von Bildern, die er in jungen Jahren gemalt hat, über Objekte, die während seines Design-Studiums in Augsburg entstanden sind, bis hin zu neuesten Schöpfungen reicht die Spanne.

Ausstellung in der Alten Schranne

Acrylfarbe, Pinsel, Schwamm und Spachtel (oder auch mal die Farbtube selbst) sind die Utensilien, mit denen er seine abstrakten Gemälde fertigt. Auf Leinwand oder Karton, manchmal mit Styropor, Blech (-dosen) und Holzeinlagen zu Collagen zusammengestellt. Dabei schöpft Wirnharter aus der gesamten Farbpalette. Schon sein Professor in Augsburg habe ihm damals bescheinigt, sagt der Künstler stolz, dass man ihm zum Thema Farbe nicht mehr viel beibringen könne.

Kontrast- und Farbintensität

Durch die vielen Farbschichten und den teils millimeterdicken Farbauftrag sprühen seine Bilder vor Kontrast- und Farbintensität. „Ich male intuitiv, aus dem Bauch heraus“, sagt Alexander Wirnharter, „wenn ich den ersten Pinselstrich setze, weiß ich eigentlich nie, wie das fertige Bild aussehen wird. Es ist ein emotionaler Prozess, ich entscheide mich für eine Farbe und fange einfach an. Meist höre ich klassische Musik dazu, die Gestaltung ist dann letztendlich auch ein ständiger Fluss, wie ein Musikstück auch.“ Die künstlerische Ader steckt Wirnharter praktisch in den Genen, sein Vater war Kunstmaler. Seit seine Tochter im Herbst 2011 die Zahnarztpraxis in Amerdingen übernommen hat, widmet er sich ganz und gar seinen Hobbys. Neben der Malerei spielt er auch leidenschaftlich Klavier, er hat sogar schon Konzerte gegeben. Seit ein paar Jahren arbeitet er auch nach Fotovorlagen, die er dann mit seinen künstlerischen Impulsen, die das Gesehene in ihm auslösen, gerne auch verändert, übermalt, abstrahiert.

Auf 600 Quadratmetern Ausstellungsfläche sind diese Werke jetzt zu sehen, die meisten Bilder sind käuflich. Gerne trennt er sich freilich nicht von seinen Werken, aber er hat über 450 Bilder bei sich zu Hause in einem eigenen Raum mehr oder weniger gestapelt. „Ich brauche Platz“, sagt er, „meine Leidenschaft zwingt mich dazu, immer weiterzumachen.“ So bietet sich bis 21. Juli, täglich von 9 bis 18 Uhr, die Gelegenheit, seine umfassende Werkschau zu sehen.

Übrigens auch eines seiner Hauptwerke, Picassos „Les Demoiselles d’Avignon“ von 1907, das er schon in verschiedenen Farbstellungen „reproduziert“ hat, aktuell in einer Version in Grün.

Der Künstler ist während der Öffnungszeiten anwesend, der Eintritt ist frei.

Themen Folgen