vor 25 Min.

Alte Techniken sind auch heute noch wertvoll

Wie man an der Landwirtschaftsschule Nördlingen auf Nachhaltigkeit setzt

Von Peter Urban

Für viele mag es im Zeitalter der Wegwerfgesellschaft merkwürdig rückwärtsgewandt klingen, wenn sich heute noch jemand die Arbeit macht, ein T-Shirt zu reparieren, ein Geschirrtuch zu flicken oder gar Strümpfe zu stopfen. Selbst einfache Upcycling-Beispiele wie Topflappen, Schürzen oder schicke Stoff-Einkaufstaschen aus nicht mehr benötigtem Material zu nähen, haben die meisten Menschen heutzutage gar nicht mehr auf dem Schirm. Dass es durchaus Sinn macht, auch heute noch Techniken zu lernen, wie Kleidung mit verschiedenen Schäden einfach mit der Nähmaschine repariert werden kann, zeigt ein Besuch in der Abteilung Hauswirtschaft der Landwirtschaftsschule Nördlingen.

Dort wird - neben vielen anderen praktischen Dingen - noch gelehrt, wie man einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet und damit auch noch Geld spart: indem man zum Beispiel leicht beschädigte Kleidung eben nicht wegwirft. Gerne hätten die RN eine solch spezielle Unterrichtsstunde der einsemestrigen Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung an der Landwirtschaftsschule besucht, doch in Zeiten der Corona-Krise ist das nicht möglich. Statt vor der kompletten Klasse zeigte Fachoberlehrerin Edith Auchter deshalb ganz exklusiv, wie sie ihren Schülern normalerweise das Thema „Instandsetzung von Textilien“ näherbringt. Man erfährt tatsächlich Erstaunliches: von ausgerissenen Gürtelschlaufen über „Löcher schließen mit Effekt“ oder Flicken mit Vlieseline, über Kordeln und Gummizug einfädeln bis zur Frage, ob ein Reißverschluss tatsächlich ausgewechselt werden muss, wird rund um das Instandhalten wirklich alles erklärt. Und das alles andere als altmodisch, sondern mit modernsten Unterrichtsmitteln per Bildschirm und Live-Videos.

Natürlich ist dieser Aspekt nur ein kleiner Teil der interessanten Ausbildung, die einer „Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung“ zuteil wird, wenn sie die einsemestrige Fachschule in Teilzeitform absolviert hat. Dieses Bildungsformat richtet sich an Frauen und Männer ohne hauswirtschaftliche Berufsausbildung. Im Mittelpunkt stehen praktische Fertigkeiten und Fachwissen in der Hauswirtschaft, im Familien- und Haushaltsmanagement. „Doch es passiert während dieses lehrreichen Semesters weit mehr“, sagt Edith Auchter, „der Studiengang stärkt Persönlichkeit und Auftreten, er fördert unternehmerisches Denken und Handeln.“

Er richtet sich an alle, die eine Tätigkeit in der Landwirtschaft oder im Bereich Ernährung und Hauswirtschaft ausüben oder anstreben. Theorie und Praxis gehen dabei Hand in Hand: von Berufs- und Arbeitspädagogik, Ernährungslehre, Unternehmensführung, Küchenpraxis über ökologischen Landbau bis hin zum Seminar Persönlichkeitsbildung wird alles vermittelt. Und macht Weiterbildung neben Beruf und Familie möglich: Der Unterricht findet in Teilzeitform statt, immer mittwochs ganztags. Ein Semester besteht aus 660 Unterrichtsstunden und verteilt sich auf einen Zeitraum von circa zwei Jahren. Ganz besonders zu erwähnen: der Besuch der Schule ist kostenfrei, nur die Kosten für Unterrichtsmaterialien, Lehrfahrten, Verpflegung etc. sind von den Studierenden zu tragen.

Der Start des nächsten Studienganges ist im September 2020 geplant. Interessierte können sich bereits jetzt bei der Schulleitung vormerken lassen oder verbindlich anmelden. Voraussichtlich Mitte Mai findet ein Info-Vormittag statt, der Einblicke ins Schulleben gewährt und die Entscheidungsfindung unterstützen will. Wegen der Corona-Pandemie kann allerdings ein genauer Termin noch nicht genannt werden.

Aktuelle Informationen liefert die Webseite der Schule: aelf-nd.bayern.de, Schlagworte Bildung/Hauswirtschaft.

Themen folgen