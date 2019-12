17.12.2019

Altes Schulhaus wird abgerissen

Das Ortsbild von Munningen soll aufgewertet werden

Eine Aufwertung des Ortsbilds von Munningen wird durch den Abbruch des alten Schulhauses unmittelbar neben der Dorfkirche Sankt Peter und Paul geschaffen. In der jüngsten Sitzung des Munninger Gemeinderats wurde der Antrag der Kirchenverwaltung Munningen auf Abbruch des aus dem 19. Jahrhundert stammenden Gebäudes behandelt. Seit 23 Jahren steht laut Bürgermeister Dietmar Höhenberger das Gebäude leer und ist in sehr schlechtem Zustand. Die Diözese Augsburg habe den Abbruch mit Blick auf das nun genutzte und renovierte denkmalgeschützte Pfarr- und Jugendheim empfohlen, da zwei Immobilien auf Dauer nicht zu erhalten seien.

Optische Verlängerung der Kirchhofmauer

Entscheidender Vorteil wäre die Freistellung der Pfarrkirche an einer exponierten Stelle der Ortschaft womit die historische Bausubstanz der Peter-und-Paul-Kirche deutlicher zur Geltung käme. Das Gebäude würde, so erläuterte Bürgermeister Höhenberger anhand einer Fotomontage, aber nicht vollständig abgebrochen, sondern nur bis zur optischen Verlängerung der Kirchhofmauer. Damit bliebe das Gebäudeensemble als geschlossene Einheit erhalten. Für diese Vorgehensweise wurde einstimmig votiert. Auf der gegenüberliegenden Seite der Kirche will ein Bauwerber bestehende Gebäude abbrechen und eine neue Produktionshalle erstellen.

Dem Bauantrag wurde zugestimmt, jedoch sollen mit dem Eigentümer Gespräche über eine Verbreiterung des Gehwegs in der Raiffeisenstraße geführt werden. (pet)

