vor 20 Min.

Altkleidercontainer wohl absichtlich in Brand gesetzt

In Kleinerdlingen brannte ein Altkleidercontainer.

In Kleinerdlingen stand ein Altkleidercontainer in Flammen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Im Kapellenweg in Kleinerdlingen hat am späten Samstagabend gegen 21.30 Uhr ein Altkleidercontainer gebrannt. In Mitleidenschaft gezogen wurden auch zwei daneben stehende Glascontainer, teilt die Polizei mit. Es wird von einer vorsätzlichen Tat ausgegangen, da im abgelöschten Container Grillanzünder und Kohle aufgefunden wurden. Der Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen, heißt es von den Beamten.

Zur Brandbekämpfung waren Kräfte der Feuerwehren von Nördlingen und Kleinerdlingen eingesetzt. Hinweise zu dem Vorfall erbittet die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0.RN

