Altstadt: Was ändert sich für Nördlinger Hausbesitzer?

Mit den Vorschriften soll das Erbe Nördlingens erhalten werden. Die aktuelle Version stammt aus dem Jahr 2001. Was die Vertreter von Bauamt und Denkmalschutz vorschlagen.

Von Martina Bachmann

Der Blick vom Daniel ist es wert, die vielen Stufen zu erklimmen. Die ganze Pracht Nördlingens breitet sich von dort oben vor dem Beobachter aus, die Plätze, die Dächer, die größeren Straßen zu den einzelnen Stadttoren, die Quartiere. Diese Schönheit soll bewahrt bleiben, ein Instrument dafür ist die sogenannte Altstadtsatzung. Sie bestimmt die äußere Gestaltung von Bau- und Werbeanlagen in der Nördlinger Altstadt, wie Stadtbaumeister Hans-Georg Sigel erklärt. Verabschiedet wurde sie bereits im Jahr 2001. Doch seitdem hat sich nicht nur die Technik weiterentwickelt, seitdem mussten Bauherren und Stadtbauamt feststellen: Nicht alles, was in der Satzung steht, ist eindeutig.

Auch deshalb wird derzeit über eine neue Fassung gesprochen. Am Dienstagabend trafen sich Stadträte, Oberbürgermeister Hermann Faul, Sigel und Norbert Palzer vom Bauamt, Stadtheimatpfleger Dr. Wilfried Sponsel und Michael Habres vom Landesamt für Denkmalpflege zu einem Altstadtrundgang. Dabei zeigte Palzer den Beteiligten, welche Probleme sich derzeit ergeben, wo man Ausnahmen zugelassen hat und wie die dann aussehen.

Palzer und auch Sigel stören sich beispielsweise an Rollläden in der Altstadt. Die derzeitige Satzung schreibt vor, dass sie nur dann zulässig sind, wenn sie putzwandig aufgebracht und geöffnet nicht sichtbar sind. Doch das sei heutzutage technisch nicht möglich, so der Stadtbaumeister zur RN. Während in Altbauten die Rollladen-Kasten innenliegen, werden sie mittlerweile außen aufgebracht. Die Stopper sehe man immer. Für Sigel die Lösung: Statt Rollläden nur noch Fensterläden – oder so genannte Schiebeläden. Selbstverständlich gelte aber der Bestandschutz, sagt der Stadtbaumeister. Das bedeutet: Wenn beispielsweise der Rolladen-Gurt kaputt ist, kann er repariert werden. Werden die Fenster ausgetauscht und die Rollläden entfernt, dürfen sie nicht mehr angebracht werden.

Ebenfalls nicht stimmig sind für die Denkmalexperten die Sockel an den Häusern in der Altstadt. Denn historisch habe es die in der Regel nicht gegeben. Sigel äußert zwar Verständnis für die Hausbesitzer, die mit solchen Sockeln den unteren Bereich ihrer Häuser beispielsweise vor Streusalz schützen wollten. Doch in der neuen Satzung wolle man sie nicht mehr zulassen. Genauso wie Hinweistafeln für Unternehmen, die an anderer Stelle stehen, als das Geschäft selbst. Beim Thema Dachfenster wolle man konkreter werden, bislang sei es da immer wieder zu unterschiedlichen Interpretationen gekommen. Künftig, so der aktuelle Vorschlag, soll pro 100 Quadratmeter Dachfläche ein Fenster in einer Größe von 0,42 Quadratmeter zulässig sein. In anderen Bereichen könnten die Vorschriften gelockert werden, etwa beim Thema Fotovoltaikanlagen – sofern sie nicht von der Stadtmauer, vom Daniel oder von öffentlichen Straßen aus sichtbar sind.

Nach dem Rundgang stellten Palzer und Sigel ihre Vorschläge noch einmal im Rathaus vor, die Stadträte konnten Fragen stellen.

Faul sagte, es seien bereits Stellungnahmen zur neuen Satzung eingegangen, unter anderem vom Stadtmarketingverein. Die wolle man jetzt erfassen. Den Räten werden alle Informationen im August zur Verfügung gestellt, im Oktober beziehungsweise November soll dann über die Satzung entschieden werden. Sigel sagte: „Es geht nicht um eine Verschärfung sondern um eine zeitgemäße Anpassung und Klarstellung.“

