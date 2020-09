11:16 Uhr

Am Kreisverkehr bei Ehringen ereignet sich ein Unfall. Der Verursacher flüchtet.

Ein bislang unbekannter Autofahrer verursacht an einem Kreisverkehr einen Verkehrsunfall und flüchtet. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Am Freitagnachmittag des 4. September hat sich am Kreisverkehr Ehringen ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizeibericht nahm der Fahrer eines grauen, größeren Autos einer 57-Jährigen, welche sich mit ihrem Auto bereits im Kreisverkehr befand, die Vorfahrt. Der Unfallverursacher setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Möttingen fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Vorfall soll von mehreren Verkehrsteilnehmern beobachtet worden sein. Von dem Kennzeichen des Flüchtigen sind lediglich Bruchstücke bekannt. Es soll sich um ein älteres Fahrzeug, vermutlich einen Kombi, handeln. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu melden. (pm)

