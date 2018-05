vor 19 Min.

Am Steuer trotz Fahrverbot

Jetzt hat die Polizei den Führerschein eines 49-Jährigen aus Wemding sichergestellt.

Pech für einen 49-jährigen Autofahrer aus Wemding: Er wurde von der Polizei am Montag kurz vor 21 Uhr in seiner Heimatstadt am Steuer seine Autos kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn seit Ende März ein rechtskräftiges Fahrverbot bestand. Der Mann hatte zwar seinen Bußgeldbescheid bezahlt, das fällige Fahrverbot allerdings nie angetreten und seinen Führerschein nicht abgegeben. Das erledigte jetzt die Polizei für ihn. Der Führerschein wurde sichergestellt und das Fahrverbot beginnt zu laufen. Weil es aber schon seit der Rechtskraft gültig war, erwartet den 49-jährigen ein neues Verfahren wegen Fahrens trotz Fahrverbots. (dz)

Themen Folgen