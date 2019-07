Am frühen Abend mit Promille am Steuer

Die Polizei stoppt eine 56-Jährige in der Nördlinger Innenstadt.

Starker Alkoholgeruch ist Polizeibeamten am Dienstagabend entgegengeschlagen, als sie eine Autofahrerin in der Straße An der Baldinger Mauer aufhielten. Nur mit sehr viel Mühe gelang es der Frau kurz nach 19 Uhr, einen Atemalkoholvortest zu absolvieren. Dieser zeigte einen Wert von mehr als 0,5 Promille an. Anschließend wurde eine Blutentnahme in den Diensträumen der Inspektion durchgeführt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die 56-Jährige kann sich auf ein empfindliches Bußgeld, ein Fahrverbot, sowie Punkte in der Verkehrssünderkartei, einstellen, heißt es im Bericht der Polizei. (pm)