Amerdingen

vor 24 Min.

Rosetti in fabelhafter Komponistenrunde in Amerdingen

Das Kammerkonzert der Antonio-Rosetti-Festtage 2021 in der Amerdinger St. Vituskirche versetzte Rosetti in eine Reihe von bedeutenden Komponisten verschiedener Stilepochen. Ein großartiges Quartett von erfolgreichen jungen Musikerinnen begeisterte die Zuhörer: Sinn Yang (Violine), Janina Ruh (Violoncello), Miriam Helms Alien (Viola), Viola Wilmsen (Oboe).

Plus Beim Kammerkonzert in Amerdingen begeistern die Musikerinnen mit ihrer Kunstfertigkeit.

Von Ernst Mayer

Ein Kammerkonzert in einer Kirche ist heute nichts Ungewöhnliches mehr, fürchtet sich aber mancher, dass es im Herbst dort schon kalt sein möge. Doch das machten die Oboistin Viola Wilmsen, die Geigerin Sinn Yang, Bratschistin Miriam Helms Alien und die Cellistin Janina Ruh beim Kammerkonzert der Rosetti-Festtage 2021 wett durch ihr emotionales Musizieren in der farbenreich gestalteten St. Vitus-Kirche in Amerdingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .