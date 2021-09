Verpuffung führt zu hohem Sachschaden in Amerdingen

Am Samstagabend ist es zu einer Verpuffung in einem Amerdinger Heizungskeller gekommen. Wie hoch der Sachschaden ist.

In einem Heizungskeller in Amerdingen ist es am Samstagabend gegen 19 Uhr zu einer Verpuffung mit starker Rauchentwicklung gekommen. Die Brandursache war den Polizeiangaben zufolge technisch bedingt. Der entstandene Schaden an der Heizung, beziehungsweise den Räumlichkeiten wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Amerdingen, Bissingen, Diemantstein, Bollstadt, Aufhausen und Forheim mit etwa 120 Einsatzkräften. (pm)

