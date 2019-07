15:37 Uhr

Amerdingen hat bald eine flexible Grundschule

Bildung Welche Besonderheiten und Vorteile die Schulform hat

Amerdingen/München Die Grundschule in Amerdingen ist eine von 13 Grundschulen in Bayern, die ab dem kommenden Schuljahr zu einer Flexiblen Grundschule wird. Insgesamt gibt es dann 279 Flexible Grundschulen in Bayern. Dort können Kinder die ersten beiden Jahrgangsstufen in einem, in zwei oder in drei Jahren durchlaufen.

Bei einer Festveranstaltung im Kultusministerium wurden am Dienstag die 13 neu hinzugekommenen Profilschulen ausgezeichnet. Staatsminister Michael Piazolo betonte dabei: „Die Flexible Grundschule schafft die Voraussetzungen dafür, dass jedes Kind in seinem persönlichen Tempo lernen kann.“ Ausgehend von den Begabungen und individuellen Fähigkeiten geht die flexibel angelegte Eingangsstufe auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes besonders ein.

„Jedes Kind soll hier die Zeit bekommen, die es braucht, um sich die grundlegenden Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen anzueignen“, sagte Piazolo. „Das bietet ein solides Fundament für den weiteren schulischen Weg unserer jungen Menschen.“ Dem schloss sich auch Ministerialdirigent Walter Gremm an, der den Schulen die Urkunden überreichte: „Es ist beeindruckend, dass sich jährlich so viele interessierte Grundschulen für dieses Profil bewerben. Herzlichen Dank an alle Beteiligten vor Ort für ihr Engagement.“

Die Flexible Grundschule startete zum Schuljahr 2010/2011 an zunächst 20 Standorten als Modellversuch. Im Mittelpunkt des seither fest etablierten Profils steht ein Unterrichtskonzept, das die Verschiedenheit der Schüler ganz gezielt aufgreift und als Chance für ein Mit- und Voneinanderlernen und eine qualitätsvolle Weiterentwicklung des Unterrichts nutzt, teilt das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus in einer Pressemitteilung mit.

Die neuen Profilschulen werden bei der Einführung der flexiblen Eingangsstufe und der Umsetzung des Konzepts von erfahrenen Lehrkräften begleitet. Die Grundschullehrkräfte selbst werden in Fortbildungen der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP) Dillingen auf die Arbeit in den jahrgangsgemischten Klassen der Flexiblen Grundschule intensiv vorbereitet. (pm)

