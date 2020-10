vor 24 Min.

Ampel in Nördlingen angefahren: Hoher Sachschaden

Die Polizei Nördlingen sucht nach Zeugen zu einem Unfall in der Baldinger Straße.

Ein Mann soll laut Polizei eine Ampel angefahren haben. Doch wie sich der Unfall genau ereignete ist unklar, daher suchen die Beamten Zeugen.

Ein Mitarbeiter der Stadt Nördlingen hat am Dienstagmorgen einen Schaden an der Fußgängerampel in der Baldinger Straße gemeldet. Die Polizei fand dort nach eigenen Angaben einen völlig beschädigten Pkw im Hof hinter der Ampel. Die Beamten machten den Halter des Fahrzeugs ausfindig und befragten diesen.

Der 27-Jährige sei unter Alkoholeinfluss gestanden, heißt es im Polizeibericht. Da Angaben zum Unfallhergang und -zeitpunkt bislang recht widersprüchlich seien, sucht die Polizei Zeugen. Personen, die Hinweise zum Unfallhergang und -zeitpunkt machen könnten, sollen sich unter der Telefonnummer 09081/29560 melden.

Es entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von etwa 11.500 Euro, gegen den 27-Jährigen werde polizeilich ermittelt. (pm)

