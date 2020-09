13:36 Uhr

Ampel soll Unfallschwerpunkt auf der B25 bei Nördlingen entschärfen

Die Abzweigung der Wemdinger Straße auf die B25 bei Nördlingen gilt als Unfallschwerpunkt. Langfristig soll der Bereich ähnlich wie eine Autobahnanschlussstelle ausgebaut werden. Die Ampel wird nächste Woche in Betrieb genommen.

Das Staatliche Bauamt Augsburg beabsichtigt, die Abzweigung Wemdinger Straße zur B25 bei Nördlingen mit einer Ampel zu entschärfen. Die Einmündung gelte seit 2015 als Unfallschwerpunkt. In dem statistischen Auswertungszeitraum zwischen 2015 und 2017 hätten sich an dem Knotenpunkt acht Unfälle ereignet und ab dem Jahr 2018 weitere sieben, teilt die Behörde am Freitag in einem Schreiben mit. Von den insgesamt 15 Unfällen hätten sich knapp die Hälfte beim Abbiegen von der B25 auf die Staatsstraße 2213 ereignet, die restlichen beim Einbiegen auf die B25.

Ampel soll die B25 auf Höhe Nördlingen sicherer machen

Die Unfallkommission hat sich mit dieser Problematik auseinandergesetzt. Weiteren Angaben zufolge wurde festgelegt, dass der gesamte Knotenpunkt (Anschlussstelle B25/ Wemdinger Straße und Anschlussstelle B25/Nürnberger Straße) teilplanfrei, also ähnlich einer Autobahnanschlussstelle, ausgebaut wird. Nachdem hierfür eine umfangreiche Planung mit Planfeststellungsverfahren erforderlich ist und frühestens im Jahr 2023 mit Baubeginn gerechnet werden kann, wird als Sofortmaßnahme bis zur Realisierung des Projekts eine Ampel aufgebaut, wodurch die Verkehrssicherheit erhöht werden soll.

Ab wann ist die Ampel auf der B25 bei Nördlingen in Betrieb?

Aufgestellt werden soll die Ampel am Mittwoch, 9. September. Die Verkehrsteilnehmer werden an der damit verbundenen Baustelle, die voraussichtlich einen Tag andauern wird, vorbeigeführt. Wegen der kurzzeitig auftretenden Verkehrsbehinderungen bittet das Staatliche Bauamt um Verständnis. (pm/vmö)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen